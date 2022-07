Marcynho Sensação grava DVD com participação de João Gomes, Menos é Mais e MC Mari

No dia 20 de julho, o artista gravará o primeiro DVD da carreira com público e não faltará surpresas. A cidade escolhida para o projeto foi Fortaleza, capital do estado do Ceará, que é detentora das mais belas praias e um dos berços do fiel público de Marcynho.

Com oito canções inéditas, o fãs terão grandes surpresas para coroar este momento. O grupo Menos é Mais, João Gomes e Mc Mari são participações confirmadas no evento, além de atrações surpresas.

“Será uma noite muito especial. Estou trabalhando no projeto ‘Marcynho Sensação em Fortaleza’ há muito tempo e com muita dedicação para entregar o melhor para meus fãs. Vem hit atrás de hit e será sucesso na certa”, diz o cantor.

Marcynho, que tem uma agenda com muitos shows pelo Pará, ganhou notoriedade em 2021 após viralizar nas redes sociais com a canção “Rolê. Em pouco tempo, a faixa se consagrou um dos maiores sucessos do ano. Hoje, o artista já é considerado um dos maiores fenômenos do país. Entre os hits, podemos mencionar: “Ameaça” com 193 milhões de visualizações, “Revoada no Colchão” com 153 milhões, “Parada Louca” com 143 milhões e “Rolê” detentora de 48 milhões de plays. Somente no Spotify já são mais de 5 milhões de ouvintes mensais.

Os ingressos já estão disponíveis e podem ser adquiridos a partir de R$110, na plataforma ingressando.