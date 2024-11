Majur lança o single 'Tudo Maré' em nova fase da carreira

A cantora e compositora Majur lançou sua nova música de trabalho, “Tudo Maré”. A canção intimista e delicada já está disponível nas plataformas digitais, e o clipe pode ser conferido no canal da artista no YouTube. A faixa pertence ao gênero musical bossa nova e conta com arranjos do produtor e violonista Mario Adnet.

“Essa música vai ensinar as pessoas a passarem pela dor e viver o amor novamente. Afinal, tudo passa e tudo é maré”, diz a cantora, ao explicar o conceito do novo single. Com uma mensagem esperançosa, a faixa promove uma reflexão de que a solidão não é o fim e que há sempre um recomeço, mesmo em meio ao desespero.

A sensação de se sentir viva é o que Majur quer comunicar com este novo trabalho. “É uma virtude quando conseguimos olhar o mundo com uma nova perspectiva. E viver tudo de novo é também ser dona de si, é também você dizer que não deve se colocar em um lugar que não te merece. Às vezes, em um determinado momento, não compreendemos que tudo o que aconteceu foram escolhas e a dor não é o fim. É apenas um ciclo que não deve ser esquecido ou apagado, mas, sim, superado!”, reflete a artista sobre a poética canção.

VEJA MAIS

Gravado na comunidade do Vidigal, no Rio de Janeiro, o clipe é assinado por Marina Zabenzi, com quem Majur repete a parceria de “Andarilho”. “É um trabalho especial, feito com muito carinho e afeto. Meus fãs podem esperar uma nova fase da Majur. Estou muito feliz com o que estamos propondo… o resultado final ficou de cinema”, diz ela, que chegou a tocar piano em uma das cenas do audiovisual. Este é o primeiro lançamento da cantora com a gravadora Universal Music Brasil. Além de marcar a chegada de uma nova era, a música conta com elementos clássicos e com uma letra profunda que expressa exatamente o momento atual de Majur, que é de viver infinitas possibilidades.

ASSISTA: