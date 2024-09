Maior cover de Linkin Park realiza show em Belém; veja detalhes!

A banda portuguesa, Hybrid Theory, considerada o maior grupo cover do Linkin Park, se apresenta no dia 29 de setembro, na casa de eventos Music Park, no bairro do Reduto, em Belém, a partir das 18h. A turnê da banda passará por países como Inglaterra, Alemanha, França, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Índia, Austrália, Nova Zelândia e no Brasil, com capital paraense sendo um dos locais escolhidos para o show inédito. Outras datas estão confirmadas em cidades brasileiras, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro.

A banda é composta por Yves Alezandro, que conquistou o público pela semelhança de sua voz e presença de palco com o saudoso vocalista Chester Bennington; Pedro Paixão, no papel de Mike Shinoda, multi-instrumentista talentoso do Linkin Park; Miguel na guitarra, Nuno no baixo, Diogo na bateria e Dani como DJ.

A Hybrid Theory surgiu em 2019 e ganhou notoriedade mundial ao viralizar, durante a pandemia, devido à semelhança dos integrantes com o grupo original. O nome "Hybrid Theory" é uma homenagem ao álbum de estreia do Linkin Park, o mais bem-sucedido da banda, com mais de 30 milhões de cópias vendidas mundialmente. Como o cover mais aclamado do Linkin Park em todo o mundo, a banda se apresentou no Rock In Rio Lisboa este ano, como uma das principais atrações do festival.

"Estamos incrivelmente emocionados por retornar ao Brasil após uma recepção tão calorosa", disse Yves Alezandro, vocalista dos Hybrid Theory. "Os fãs brasileiros sempre nos apoiaram de forma incondicional, e mal podemos esperar para compartilhar nossa música com eles, mais uma vez."

Os ingressos para o evento podem ser adquiridos no site bilheto.com.br.