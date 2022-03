Luísa Sonza supera Anitta e emplaca música mais tocada no Spotify Brasil

A cantora Luísa Sonza foi às redes sociais nesta quinta-feira, 31, agradecer porque o "sentaDONA (Remix) s2" chegou ao primeiro lugar das músicas mais tocadas no Spotify no Brasil. O remix é um feat da cantora na faixa de Davi Kneip, MC Frog e DJ Gabriel do Borel. A música também é a 5º mais ouvida em Portugal e a 68º mais ouvida no mundo. Com "sentaDONA (Remix) s2", a loira superou o novo hit de Anitta, "Envolver", gravado em espanhol, que chegou ao topo mundial da plataforma de streaming.

VEJA MAIS

"Tô aqui pra agradecer o número 1 de 'sentaDONA', agradecer os meus amigos Davi Kneip, MC Frog e DJ Gabriel do Borel, que deixaram eu entrar nesse feat (...) e agradecer a vcs que estão ouvindo a música. Isso é muito legal", disse a cantora em vídeo postado no Stories do Instagram.

A loira detalhou que foi numa troca de mensagens com Gabriel do Borel que ela escutou a música. "Eu disse: 'isso aqui tá muito bom. Que tal fazer um remix?' Eles toparam na hora", recordou.

Em seguida, Sonza falou sobre dificuldades de que passa na carreira, como encontrar pessoas que não confiam no potencial dela, pois ela já atingiu o topo do Spotify antes e, segundo ela, algumas pessoas não acreitavam que ela pudesse repetir o feito.

"Uma vez eu consegui chegar. As pessoas me fizeram duvidar um milhão de vezes que eu poderia repetir na minha carreira. É muito gratificante e especial (ser o top 1). Nessa horas, você pensa: 'vale a pena passar por tanta coisa que a gente passa aqui, porque é o meu sonho (realizado)", afirmou.

"A gente passa por cada coisa que vocês não têm ideia, nesse show business. Por mais que eu não leve tão a fundo, no sentindo de não ficar me oprimindo nisso como verdade abosoluta", completou.