Liz Amazônia grava clipe de 'Boto Loiro' com Bernardo Mesquita em Belém

A cantora Liz Amazônia começa a gravar na próxima segunda-feira (17) o clipe de sua nova música, "Boto Loiro", que contará com a participação especial do ator Bernardo Mesquita, no papel do Boto. Conhecido por interpretar o Príncipe da Xuxa no filme "Xuxa em O Mistério de Feiurinha", Bernardo foi escolhido para representar o personagem masculino da música, que faz referência à lenda amazônica do Boto.

Não é a primeira vez que Bernardo visita Belém, já que sua família paterna mora na capital paraense. “Estou muito feliz com o convite e torcendo muito para o sucesso desse projeto. Liz é uma querida! Conheço, sim, a lenda e participar dela vai ser uma honra imensa!”, comentou o ator.

Bernardo fez parte do elenco de "Malhação", interpretando o personagem Fred, e retornou ao "TV Xuxa" em 2012 como repórter, função que exerceu até 2015. Em 2017, participou da série "A Vila", no Multishow, e no mesmo ano passou a integrar o elenco da Record TV, atuando nas novelas "O Rico e Lázaro" e "Amor Sem Igual". No cinema, estrelou o longa "Entre Mortos e Vivos".

Os cenários selecionados para o videoclipe incluem algumas das praias paradisíacas dos distritos de Belém. Entre as locações cotadas estão a Praia do Vai Quem Quer, na ilha de Cotijuba, e a Praia do Farol, na ilha do Mosqueiro. “Queremos explorar e valorizar as paisagens locais, mostrando o encanto natural da nossa região”, destaca Liz Amazônia.

A música, um tecnobrega dançante, traz uma letra romântica e bem-humorada, na qual a cantora compara sua própria história de amor à lenda do Boto, que seduzia moças ribeirinhas. “Caminhava pela praia só pensando em mim, quando vi um Boto loiro que sorriu para mim. Ele veio ‘das Europa’ e disse assim: ‘Oh my god, you are so cute, come with me’. (…) Boto loiro quer me levar do meu Pará”, canta Liz em um dos trechos da canção.

A inspiração veio do marido da artista, que não é brasileiro. “Eu compus essa música primeiro em inglês, num estilo tecnodance, e enviei para um festival na Suíça. Depois, percebi que ficaria perfeita como tecnobrega, então traduzi e adaptei para o Brasil, trazendo a pegada paraense”, explica.

Sobre a escolha de Bernardo Mesquita para o clipe, Liz conta que a ideia surgiu naturalmente. “Nós já éramos amigos, ele esteve em Belém anos atrás para um curso de teatro e foi assim que nos conhecemos. Quando pensei no Boto Loiro, logo imaginei ele no papel, por ter uma aparência diferente dos paraenses e representar bem essa figura que vem de fora”, diz.

O clipe de Boto Loiro será lançado ainda este semestre, dando sequência ao projeto musical de Liz Amazônia, o "Paráseuropa", que levará a riqueza musical do Estado para fora do país. A primeira das dez canções que serão lançadas já está disponível e se chama Eu Nasci no Pará. A faixa, que exalta elementos da cultura paraense, como o vatapá, o bacuri e o Mercado do Ver-o-Peso, contou com a participação especial da cantora Nazaré Pereira.

“Estou muito empolgada com essa fase da minha carreira e ansiosa para apresentar essas músicas também na Europa, onde moro. Lá, há um grande interesse por ritmos latinos, e quero levar nossa sonoridade paraense para o mundo”, finalizou.