Joelma lança música com João Gomes; veja o videoclipe!

A cantora Joelma lança na tarde deste domingo (02), após sua apresentação no show de abertura da Supercopa Rei, no estádio do Mangueirão, a música Passe de Mágica em parceria com João Gomes. O feat foi gravado durante o DVD realizado no estádio em 2023.

“Voltar a esse estádio tão pouco tempo depois é uma emoção indescritível. A energia de ver aquele estádio lotado foi única, e agora ter a chance de reviver esse momento no palco da Supercopa Rei é um privilégio”, declara a artista.

A colaboração é muito esperada pelos fãs. A música foi disponibilizada nas plataformas digitais às 15h30, e o clipe no canal oficial da artista paraense no YouTube, às 18h. Assista:

“Voltar ao Mangueirão me traz tantas lembranças emocionantes da gravação do meu DVD histórico. Não poderia haver momento melhor para lançar meu feat com o João Gomes, que é tão esperado pelos meus fãs. Esse dia vai ser inesquecível e marcará mais um capítulo especial da minha carreira”, diz Joelma.

VEJA MAIS