Kevin O Chris faz música em homenagem ao Dia dos Pais

Kevin O Chris lançar o single "Set Dia dos Pais - Leal Amigo", neste sábado (10). O artista que cresceu sem a presença diária do pai, que foi preso, resolveu prestar uma homenagem a essa figura tão importante na formação de uma criança. O funkeiro uniu diversos nomes do funk e do rap do Rio de Janeiro e de São Paulo para essa celebração.

Com Kevin O Chris, Big Blade, Mc Neu, Mc Igor, Nic Mazzi, Kroos, Gbzin, Duani e produção de Dj Alex Da Baixada, "Set Dia dos Pais - Leal Amigo" traz relatos emocionantes sobre as relações dos artistas com seus pais. A música inspiracional vai desde o agradecimento por conselhos de um pai presente até a força de quem conseguiu ascender socialmente apesar de sua ausência, passando até por quem foi criado por um pai que não é de sangue.

Para Kevin, que também é pai de um menino, "essa música foi emocionante para geral que participou. Meu pai saiu faz pouco tempo da cadeia, tá ligado? E tamo vivendo junto agora. É mó alegria ter ele perto, mostrar para ele a pessoa que eu sou, o artista que eu me tornei. E nessa ideia quis fazer uma homenagem, chamar uma galera para contar a sua história também. A gente tem essa cara de mau, mas pouca gente conhece nós".

Kevin O Chris é um dos maiores representantes do funk no Brasil e no mundo, atualmente, é o quinto brasileiro mais escutado no Spotify, com mais de cinco bilhões de reproduções.