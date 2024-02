Junior Neves mistura calypso e chacundum em novo single "Anjo Que Me Alcama"

Mesclando o ritmo calypso com chacundum, o cantor e compositor paraense Junior Neves lançou a sua nova música de trabalho, “Anjo Que Me Acalma”. Exaltando a figura feminina, com uma letra romântica e poética, sem perder a essência da dança, o single já está disponível nas plataformas digitais.

Diferente do seu último lançamento, em que fez uma versão de “A Whiter Shade Of Pale", em “Anjo Que Me Acalma” a composição é autoral, algo que gosta de misturar em sua carreira entre releituras de músicas e composições originais.

No lançamento atual, o cantor produziu a faixa com Hélio Silva, em uma composição inspirada na figura feminina. “Busco exaltar a figura feminina no sentido romântico da palavra, principalmente sobre a importância dela como mulher na sociedade e sua força. Eu faço músicas voltadas para o regional e protesto também, mas a maioria das minhas composições voltadas para o brega têm a mulher como figura central”, explica.

Para quem é familiarizado com o brega certamente já escutou composições de Junior Neves, que conta com uma carreira de mais de 35 anos e três álbuns gravados em estúdio. Afinal, o artista é responsável por escrever grandes hits para Banda Calypso, Companhia do Calypso, Sayonara, Banda Xeiro Verde, Banda Tanakara, Banda da Loirinha, Fernando Belém e muito mais.

Como uma forma de eternizar o seu próprio legado na música, um de seus atuais planos a seguir é o lançamento de um registro audiovisual do seu show. O objetivo é que esse projeto passe por seu repertório autoral, as versões de outras músicas que já gravou e hits compôs para outros artistas. “Estamos aí trabalhando para conseguir aprovação em um projeto de lei de incentivo para poder gravar o nosso audiovisual. Já está na hora de juntar o meu repertório e fazer um show gravado com os sucessos que o pessoal abraçou , que as rádios tocaram e que as aparelhagens deram essa força”, conta sobre os planos futuros na carreira.

“Agradeço muito o apoio que o público tem dado à minha carreira. Muitas vezes como compositor a gente fica ali nos bastidores. E esse audiovisual é justamente o diferencial para que as pessoas conheçam o compositor de tantas músicas que atravessam gerações de grandes sucessos do norte e nordeste do Brasil”, complementa o cantor e compositor.

Em 2023, além de trabalhar em suas músicas e shows, o artista lançou o livro “As Décadas do Brega Paraense”, que conta uma parte da história do brega do início dos anos 70 até os dias atuais. O escritor destacou a ajuda essencial da editoração eletrônica do e-book, feito pelo Web Designer José Roberto, do site Brega Pop.

Tarcísio Costa Neves Junior, ou, Júnior Neves é cantor, compositor e escritor paraense. A primeira parte escrita da obra é “Do Brega Pop Ao Calypso”, que aborda os anos 90. Já a segunda parte, foi escrita sobre as décadas de 70, 80, 90. O E-book está disponível de forma gratuita em seus site, www.juniorneves.com.

O registro também enfatiza a música Brega produzida no Pará, como um gênero brasileiro e destaca sua relevância econômica e social para os artistas e suas famílias. “O brega até hoje é o ritmo periférico que se reinventa, reconstrói e sofre mutações e influências do mundo todo. Esse gênero musical tem uma riqueza cultural muito grande e é muito abrangente”, conclui.