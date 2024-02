Chiquititas: Miguel descobre que Carmen sabotou seu desaparecimento

No capítulo de "Chiquititas" desta sexta-feira (23) Miguel descobre que foi Carmen que mandou sabotar o helicóptero, no passado, o que ocasionou a cicatriz e o fato de ter sido mantido refém por anos na floresta Amazônica. Carmen, Marian, Cintia e Matilde vão novamente até o orfanato para buscar o tesouro. Gabriela vai até o quarto de Marian, mas não encontra o cabelo da garota para o teste de DNA.

VEJA MAIS

As comparsas se deparam com uma parede que bloqueia o acesso aos túneis. Junior e Carol aparecem no local e surpreendem as quatro. Carmen se irrita, diz que o orfanato é dela e que não é uma parede de tesouro que impedirá ela de pegar o tesouro.

Carmen ameaça fechar o orfanato. Helena volta a prender Lúcia e diz para as chiquititas menores que Lúcia não irá mais brincar com eles. No orfanato todos se emocionam ao se despedirem de Thiago, que morará com o pai.

Gabriela vai ao orfanato conversar com Mili e diz que o pingente era dela e que havia ganho de Miguel. Mili acha que isso é sinal que Marian disse a verdade, a chiquitita não percebe que ela é filha de Gabriela.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)