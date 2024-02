Em Belém, Orquestra Vale Música abre temporada 2024 com pianista Cristian Budu neste domingo (25)

Neste domingo (25) a Orquestra Jovem Vale acompanha o pianista solista Cristian Budu, às 18 horas, em concerto aberto e gratuito para todos os públicos, na Fundação Amazônica de Música (FAM), em Belém. O concerto inicia a temporada 2024 da Sala Augusto Meira Filho, que faz parte da comemorações do aniversário de 20 anos do projeto Vale Música Belém.

A iniciativa, que conta com o patrocínio do Instituto Cultural Vale, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, vem transformando a vida de alunos do ensino público da grande Belém. Já são mais de cinco mil pessoas impactadas por meio do ensino e da aprendizagem da música.

Referência da nova geração da música clássica, Cristian Budu é vencedor do Concurso Internacional Clara Haskil (Suiça), e está em duas seletas listas "Top 10" da Gramophone - Beethoven e Chopin - que incluem nomes como Martha Argerich, Arthur Rubinstein, Dinu Lipatti e Maria João Pires.

O pianista já colaborou em duos com Antonio Meneses e Renaud Capuçon, e tocou recitais solo em grandes festivais como Verbier Festival e La Roque D'Antheron Piano Festival. Apareceu como solista em salas como Ateneu de Bucareste, Liederhalle, KKL e Jordan Hall, e à frente de orquestras como Orquestra Sinfônica de Lucerna, Orquestre de la Suisse Romande, Orquestra de Câmara de Lausanne e Orquestra Sinfônica da Rádio de Stuttgart.

No Brasil, o músico é criador do projeto Pianosofia, com o intuito de promover musicistas locais e a música de câmara em ambientes informais e colabora também com projetos sociais como Projeto Integração e Liga Solidária, na qual é conselheiro voluntário da Unidade Casulo, em São Paulo.

Para o concerto deste próximo domingo, o regente será o maestro Renan Cardoso, que participa do projeto Vale Música desde o início. Em 2024, Renan demonstra orgulho em participar, junto com os alunos do projeto, de uma nova oportunidade de estar ao lado do pianista solista. “Acredito que para os alunos do projeto Vale Música Belém será uma oportunidade única receber como solista o pianista Cristian Budu. Já trabalhei com ele em outros lugares e pude perceber como, além de ser um pianista consagrado internacionalmente, é um ser humano super humilde e está sempre disposto a participar de projetos como o nosso aqui em Belém, sempre com muita alegria e disposição! Os alunos irão se beneficiar demais do grande artista que ele é”, explica.



Serviço:

Concerto da Orquestra Jovem Vale Música com pianista solista Cristian Budu

Data: 25/2, domingo, às 18h

Local: Sala Augusto Meira Filho, na sede da Fundação Amazônica de Música (FAM) - Av. Governador Magalhães Barata, nº 1022

Programação gratuita e aberta para todos os públicos.