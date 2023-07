Juliette lança nova música e diz estar cansada de 'gente mal amada que só sabe criticar'

Juliette está cansada de "gente mal amada que só sabe criticar". A declaração foi dada durante entrevista para a jornal Folha de São Paulo sobre o lançamento do novo single de Juliette intitulado "Tengo". "Estou cansada de 'hater', sem paciência para falta de senso das pessoas", conta ela.

Ela reclama do quanto as mulheres são sobrecarregadas com cobranças. "É muita função, tem que ser tudo sempre: inteligente, gostosa, trabalhadora, maravilhosa e estar sorrindo. [Estou] Cansada mesmo... é de gente mal amada, que fica falando mal dos outros. De resto, tenho coragem para seguir em frente", destacou.

A música "Tengo" foi lançada na noite desta quinta (6) nas plataformas de áudio traz referências às raízes da artista paraibana vencedora do BBB21. A musa que chama seus fãs de "cactos" sempre exalta o nordeste. Dentre as inspirações estão Luiz Gonzaga que integra a memória afetiva de Juliette.

Os comentários das redes sociais já fez Juliette ter que vir a público desmentir boatos. Somente no Instagram, Juliette soma mais de 31 milhões de seguidores. Um dos boatos mais recentes a ser desmentido foi o suposto affair com Anitta.

"Achei bem ruim, não era verdade", brinca Juliette. "Ela não passou os bens dela para o meu nome (risos). Se quiser casar comigo, tá tudo certo, somos sócias... então divide, e tá tudo bem", disse.