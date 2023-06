Ex-cozinheira de Juliette quer indenização de R$76 mil; entenda a polêmica

Uma ex-cozinheira de Juliette está processando a cantora e solicitando uma indenização de mais de R$ 76 mil por direitos trabalhistas. As informações foram divulgadas pela revista Veja. A equipe de advogados da cantora emitiu uma nota afirmando que o "caso está sendo esclarecido perante a Justiça".

VEJA MAIS

De acordo com a publicação, a vencedora do "BBB 20" não teria registrado a carteira de trabalho da funcionária, que também alega não ter recebido os valores devidos quando foi demitida. O processo está em andamento desde fevereiro do ano passado, na 53ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.

Enquanto isso, Juliette está aproveitando suas férias na Europa, acompanhada por Anitta, Jade Picon, Vivi e outros amigos. Eles já visitaram a Croácia e a Grécia, onde a artista tem se divertido em praias paradisíacas e festas ao lado do grupo.