Joelma reúne Viviane Batidão e Zaynara para show especial

A cantora Joelma se apresentará em Fortaleza neste sábado (17) e contará com as participações especiais das artistas paraenses Viviane Batidão e Zaynara. Ambas participaram da gravação do DVD de Joelma no Mangueirão, em Belém.

“Vou ter o privilégio de dividir o palco com duas gerações de cantoras paraenses que são puro talento. Vai ser um encontro inesquecível”, compartilhou Joelma.

Os fãs da rainha do Norte estão ansiosos pelo lançamento das músicas *Balanço do Norte*, com participação de Viviane Batidão, Hellen Patrícia, Rebeka Lindsay e Valéria Paiva, e *Aquele Alguém*, com participação de Zaynara.