Joelma anuncia retorno da turnê 'Isso é Calypso' para 2022

Os fãs de Joelma já podem comemorar! Ela anunciou no último domingo (29), em live que durou quatro horas, o retorno de sua turnê presencial. “Tem muita coisa por vir. Ano que vem a gente está com a turnê Isso é Calypso, e a banda Isso é Calypso vai voltar”, disse empolgada. O evento intitulado A Festa Começou foi transmitido no canal oficial de Joelma no Youtube.

Durante a live, a cantora deu de presente aos fãs os maiores hits de sua carreira, com mais de 206 mil espectadores ansiosos para ver a loira. Com quase três décadas de carreira na música, Joelma recebe o amor do público desde 1999, data de lançamento da banda Calypso. Em 2016, com o divórcio e fim da banda, a paraense passou a se apresentar nos palcos de maneira solo. Ainda este ano ela emplacou seu mais recente lançamento Coração Vencedor, sucesso entre os fãs com quase 5 milhões de visualizações no Youtube.

Ximbinha

Por outro lado, o guitarrista Ximbinha também segue sua carreira musical. Em nota enviada por sua assessoria, o artista paraense disse estar focado em seus projetos de guitarrada, e com a sua banda, denominada Banda X, que inclusive acaba de lançar um DVD.

Em relação a Banda Calypso, por determinação judicial, a marca somente pode ser usada se estiverem os dois sócios juntos. Desta forma, a Banda só poderia retornar na sua formação original, e não apenas por um dos artistas. Desta forma, Ximbinha nega qualquer possibilidade de retorno da Banda.