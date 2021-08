Live de Joelma terá a participação de Ruivinha de Marte

A influencer digital e tiktoker Ruivinha de Marte, conhecida por postagens polêmicas que alimentam a rivalidade entre paraenses e amazonenses, terá participação na live que Joelma realizará neste domingo, 29. O show "A Festa Começou – Fique Em Casa e Cante #Comigo" será transmitido pelo canal oficial da cantora no YouTube, a partir das 17h30.

Ruivinha de Marte comemorou estar realizando um "sonho" da vida dela ao conhecer a ídola. A jovem estudante de Jornalismo, de 25 anos, possui 4,9 milhões de seguidores no Instagram e costuma participar de divulgações publicitárias.

Em entrevista ao colunista Leo Dias, a influencer falou da emoção de conhecer Joelma pessoalmente, pois desde criança é fã da cantora: “Não sei se vou chorar, gritar. A imitava quando criança, cantava as músicas dela. É uma pessoa que me inspirou a entrar na música. Sempre falava que, se um dia fosse cantora, que fosse como ela. Essa mulher é incrível. É um sonho que estou realizando, acho que vou zerar a vida. É extremamente incrível poder participar desta live com ela”, contou ela.