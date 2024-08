Ivyson se apresenta em Belém nesta quinta-feira (8) com a turnê de seu novo álbum ‘Afinco’

Nesta quinta-feira (08), Ivyson se apresenta em Belém com a turnê de seu novo álbum, “Afinco", no Teatro Estação Gasômetro, às 19h. O artista, que vem enfileirando hit atrás de hit, é um dos destaques da nova geração da música popular brasileira.

“Belém é de longe uma das mais pedidas pelos fãs, estou com as expectativas lá no alto para apresentar meu novo show na cidade. Conhecer outros lugares através do meu trabalho é o que faz tudo fazer sentido e torna o trabalho palpável”, diz.

No repertório, além das músicas do novo disco, o cantor e compositor pernambucano vai apresentar também alguns clássicos de sua carreira como “Girassol”, “Sina” e “Moldura”. Os músicos Hedinho (guitarra) e Pé Beat (bateria) acompanham o artista.

Depois de se projetar nas redes com “Girassol”, e de trilhar um caminho original com a mixtape “Poemas Para Quem Chora”, o EP “Retalhos” e o álbum de estreia “O Outro Lado do Rio” (2022), Ivyson expande agora seu discurso amoroso, pós-amoroso e além-amoroso em “Afinco”.

O novo trabalho, com lirismo e sensibilidade raros no panorama nacional, mas sem perder um milímetro do sotaque que cativa fãs Brasil afora, conta com dez faixas (todas próprias — sendo “Fica” em parceria com Dody, e “Efêmera”, com Rayllane Gomes).

Agende-se:

Data: 08, quinta-feira

Hora: 19h

Local: Teatro Estação Gasômetro - Av. Gov Magalhães Barata, 830 - São Brás, Belém - PA, 66063-240

Data: 08/08/2024 (5af)

Abertura da Casa: 19h

Horário do Show: 20h

Classificação: Livre

Inteira (Primeiro Lote): R$ 80,00

Meia Entrada: Esgotado

Meia Social (Segundo Lote): R$ 60,00

Onde comprar:

https://www.sympla.com.br/evento/ivyson-afinco-show-de-lancamento-em-belem/2542168?_gl=1*1voywkr*_gcl_au*