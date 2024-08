Trio paraense ‘Sopro’ lança primeiro single de EP de músicas eletrônicas

Um som único que reúne o talento de três paraenses na composição e execução de músicas autorais. Este é o projeto do EP ‘Sopro’, criado pelos artistas Arthur Nogueira, Leonardo Chaves e Mateus Estrela, que lançaram no dia 1 de agosto o primeiro single inédito: ‘Luz Azul’.

A primeira música do projeto, que já está disponível nas plataformas de streaming, mistura o vocal marcante de Arthur Nogueira com batidas eletrônicas e o som de instrumentos musicais. Com referências de house music e indie rock, o EP terá quatro faixas que se relacionam com canções populares brasileiras e exibem letras poéticas integradas ao ritmo contagiante da música eletrônica.

De acordo com Arthur Nogueira, os três paraenses já haviam se encontrado em diversos projetos musicais de outros artistas, inclusive o álbum ‘Só’, de Adriana Calcanhotto, onde trabalharam juntos. Este último, motivou os artistas a criarem um EP que fosse só deles.

“Nós somos amigos há muito tempo e já trabalhamos juntos, então foi algo natural querer fazer uma coisa nossa, em conjunto. O EP Sopro tem um diferencial em relação a outros trabalhos, porque não só produzimos, mas a gente também compôs junto, foi um processo onde a composição das canções rolou paralelamente com a produção musical no estúdio, então a gente se encontrava pra tocar e daí nasciam as ideias melódicas. Foi um processo de criação coletiva”, explica o cantor.

(Foto: Divulgação)

Segundo Arthur Nogueira, a criação do grupo Sopro veio do desejo de tocar música eletrônica, um gosto comum entre os três artistas, e o fato de eles misturarem melodia e letra de forma orgânica e harmônica em cada uma das canções.

“O sopro é um trio de música eletrônica, que tem como base principal o baixo, baixo elétrico, sintetizadores e piano elétrico. A gente gosta muito de música eletrônica, de vários lugares do mundo e eu gosto de unir a música com a tradição da canção, porque eu sou um artista da canção, me interesso pela canção, que é a melodia e letra. Já o Matheus geralmente compõe instrumental e eletrônico, então a gente une as duas coisas. O sopro soa como um diálogo entre a música eletrônica e a canção popular brasileira”, ressalta o artista.

Integrante do trio Sopro, o músico Mateus Estrela destaca que os três artistas têm muita sintonia no trabalho de compor as canções. Ao misturar seus talentos de forma orgânica, eles conseguem imprimir personalidade e identidade artística para cada canção autoral.

“Cada um meio que tem um ponto principal, o Arthur geralmente faz a letra e melodia da voz, o Léo é um instrumentista, cuida da harmonia, no arranjo, e eu tenho inclinação para a produção musical, faço os sintetizadores, a direção artística da coisa, inclusive a edição mixagem da música sou eu que assino. Mas mesmo cada um tendo sua particularidade no Sopro elas vão se confundindo, se misturando, por exemplo, eu fiz os pianos, o Leo trabalhou nas letras junto com o Arthur, então a ideia é que juntando tudo a gente se propõe a fazer uma coisa maior que os 3 sozinhos”, salienta.

A expectativa é que as novas três novas músicas do projeto Sopro sejam compartilhadas até o final do mês de agosto, nas plataformas de streaming de música. O grupo também planeja, ainda para este ano, fazer um show ao vivo para apresentar as canções ao público em Belém.

“Desde que a gente decidiu que iríamos nos tornar uma banda até de fato colocar isso no mundo, a gente se dedicou exclusivamente à composição musical dessas canções. Agora que está finalizado, vamos formatar um show, porque executar no palco é muito diferente de gravar. Então agora vamos trabalhar os elementos sonoros do sopro pra poder montar um show, que vamos apresentar não só em Belém, mas em vários lugares”, pontua o vocalista Arthur Nogueira.

Conheça mais sobre os artistas da banda Sopro

Arthur Nogueira

Arthur Nogueira é cantor, compositor, poeta e produtor musical. Lançou seis álbuns próprios, entre os quais "Sem medo nem esperança" (2015) e "Brasileiro profundo" (2022). Ele já produziu diversos álbuns de artistas nacionais, incluindo Fafá de Belém e Adriana Calcanhotto.

Leonardo Chaves

Leonardo Chaves é produtor musical e multi-instrumentista. Além do Sopro, ele também atua na banda Joana Marte e do duo de música eletrônica Realce. Ele assina a produção musical de álbuns recentes de Arthur Nogueira e Adriana Calcanhotto.

Mateus Estrela

Mateus Estrela é produtor musical e especialista em mixagem de áudio. Possui trabalhos solo onde produz suas próprias faixas, mas também trabalha no duo ‘Realce’. Ele também contribuiu como produtor em trabalhos solos de Arthur Nogueira, Sammliz e Adriana Calcanhotto.