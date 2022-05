Ingressos para o 1º Marabá Jazz Festival já estão disponíveis de forma gratuita

O Primeiro Marabá Jazz Festival vai para o seu segundo dia hoje, 03. As oficinas irão ocorrer durante toda a semana de forma online e presencial. As inscrições devem ser feita através da plataforma Sympla. No cronograma tem “Produção de Conteúdo e Relacionamento com a Imprensa”, com Sônia Ferro; “Introdução básica à Iluminação Cênica”, com Zé Mário Petersen; “Canto Intuitivo”, com Carol Panesi; “Prática de Conjunto no Chorinho”, com Fernando César; “Jazzcomplicando o jazz com a escala pentatônica”, com Jayr Torres.

Assim como as oficinas, o festival vai disponibilizar na mesma plataforma os vouchers de acesso aos shows. As apresentações vão ocorrer entre os dias 06 e 07 de maio, no teatro do Carajás Centro de Convenções com vários estilos musicais, como Jazz, Chorinho e Música Popular Brasileira (MPB).

A cada dia de festival serão ofertados mil (1.000) ingressos para os eventos musicais, destas 100 vagas são destinadas à Pessoa com Deficiência e mais 100 para seu (sua) acompanhante. Caso não sejam preenchidas todas as vagas por meio da Sympla, a organização do evento fará a distribuição de vouchers na portaria do Centro de Convenções, uma hora antes de iniciar os shows.

PROGRAMAÇÃO

Na sexta-feira, 06, primeiro dia de festival, terá a participação de Duo Siqueira Lima, com o melhor da Música Popular Brasileira. Na sequência, a apresentação é de Thiago Espírito Santo e Sandro Haick Duo, de São Paulo, que trabalham com um repertório que evidencia suas raízes musicais, suas grandes influências e passeiam por diferentes ritmos e estilos. Carol Panesi e Grupo, vem em seguida e para finalizar a noite com todo estilo, o trio Azymuth animará o público, às 22h com a fusão, geralmente instrumental, de samba, funk e jazz.

Para o segundo dia, sábado, 07, a animação da noite começa ao som do Jazz Amazônico, com Rafael Guerreiro Quinteto, do Pará. Em sequência, quem vai animar o público é o grupo marabaense Pirucaba Jazz, com música instrumental regional. Em seguida, o artista maranhense, Jayr Torres Quarteto, fará seu show ao som de Jazz. Para finalizar a noite com chave de ouro, sobe no palco o Trio Corrente, de São Paulo.

No domingo, 08, o show terá início às 18h com o grupo marabaense Choro e Harmonia com o estilo musical chorinho. A programação segue com os mestres: Aldo Sena e Curica, mais o Clube da Guitarrada, de Belém do Pará, com o estilo musical guitarrada e lambada instrumental. O estilo chorinho toma conta do palco com a presença de Fernando César juntamente com seu Regional que é formado Pedro Vasconcellos, no cavaquinho, Thanise Silva, na flauta, Tiago Tunes, no bandolim, e Valerinho Xavier, no pandeiro. Quem fecha a programação musical do festival é o grupo Carajazz Marabá Orquestra Popular, formado por músicos locais.

Agende-se:

1° Marabá Jazz Festival

Dias: até 8 de maio

Local: Teatro do Centro de Convenções

Ingressos: gerados por meio do link: https://www.sympla.com.br/maraba-jazz-festival---2022__1531743