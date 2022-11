I Love Pagode ‘espalha o amor’ há 7 anos

O I Love Pagode continua investindo em grandes produções. Neste sábado (19), o grupo comemora 7 anos de estrada com a gravação de um audiovisual, esse é o segundo projeto gravado só este ano. O local escolhido é o “templo” do I Love Pagode: o Açaí Biruta.

Os convidados são: Nosso Tom, Mizerê, Thiago Costa, Vaguinho, Bino e Jeito Inocente.

“Isso sempre esteve nos nossos planos, fazer um trabalho de qualidade em um local ‘nosso’. Chamo de ‘nosso’ porque ali construímos uma carreira sólida. Depois que saímos de um outro espaço, o público foi junto conosco para o Biruta e comprou a nossa carreira. Então, mesmo que pareça clichê, construímos nossa caminhada com a ajuda de cada uma das pessoas que gostam da nossa música”, explicou PA Black, um dos vocalistas do grupo. Além dele, temos PA White e Rennan Albuquerque.

Conhecidos como “canários”, o trio que morou uma temporada em São Paulo, sabe da importância em estar nesse grande polo musical, mas também em valorizar o público. “Como o Black disse, queremos conquistar cada vez mais coisas, mas partimos sempre da qualidade do trabalho que entregamos para quem está com a gente desde o início”, acrescenta PA White.

Para amanhã, o grupo fará um show de 3 horas cantando sua trajetória musical desde os tempos do Tábuas de Marés, onde rolava o pagode de mesa, até os trabalhos autorais, que o grupo já tem. “São sete anos nessa estrada, para muitos pode parecer uma carreira recente, mas sabemos como foi exatamente cada passo dado para conquistar o nosso espaço”, relembra Rennan.

Ao lado dos meninos, o empresário e sócio da banda, Márcio Corrêa, é responsável por todo o planejamento da banda. “Quando começamos, óbvio que não imaginávamos onde íamos chegar, mas sonhávamos e trabalhávamos para isso. Porém, não posso dizer que tudo ocorreu de forma inesperada, porque planejamos cada entrega na nossa carreira e para o nosso público. Não fazemos nada sem dedicação ou de qualquer jeito”, disse.

A novidade da festa ficará por conta do audiovisual que será gravado, que vai valorizar o equilíbrio das vozes do trio com a qualidade da banda. “O nosso último projeto gravado foi em São Paulo, com uma produção impecável. Mas como os meninos lembraram, a gente sempre quer estar perto do nosso público, então não vejo momento mais oportuno que esse. E adianto logo, que terá uma produção a altura de todos que amam o I Love Pagode”, explicou Márcio.

FOCO

PA Black, PA White e Rennan Albuquerque passaram uma temporada em São Paulo no meio do ano. O trio, ao lado da banda completa, participou de alguns eventos no sul e sudeste, com grandes artistas nacionais. Empresariados pela GR Show, mesma empresa que comanda a carreira de grandes artistas nacionais, como Belo, Pixote, Menos é Mais, entre outros, o I Love Pagode teve acesso ao fervor do cenário musical. Inclusive, os meninos abriram os shows de alguns desses artistas.

“Vamos passar mais uma temporada em São Paulo, mas antes disso vamos comemorar nosso aniversário com a gravação desse projeto, para poder seguir viagem novamente”, disse PA White.

Sempre antenados em entregar projetos audiovisuais, eles ganharam holofotes ao fazem cover de músicas de Léo Santana e Thierry, que foram compartilhadas por eles. São mais de 40 milhões de visualizações ao todo no canal deles no Youtube. “A internet é nossa vitrine para conquistar admiradores novos para o nosso trabalho, então achamos importante produzir conteúdos bons”, explicou Rennan.

PA White destaca a responsabilidade que eles tem com cada trabalho: “somos preocupadíssimos com a qualidade da nossa música, dos nossos shows e de tudo que é passado para o fãs”.

Agende-se

7 anos de I Love Pagode – gravação audiovisual

Atrações: I Love Pagode, Nosso Tom, Thiago Costa, Jeito Inocente, Bino, Mizerê e Vaguinho

Data: sábado, 19

Hora: 17h

Local: Açaí Biruta - Rua Siqueira Mendes, Cidade Velha