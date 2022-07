Hoje é dia de Pé na Areia com muita música eletrônica

Hoje, 15, é dia de apertar o play com o “Pé na Areia”! Pela primeira vez, em Salinas, nordeste paraense, mais de 20 artistas nacionais vão ser reunir para fazer dos próximos finais de semana um grande festival de música. Juntando os mais vários ritmos, opções não vão faltar para aproveitar cada minuto de julho com muita festa, mar e animação.

Para "dar o pontapé inicial" ao “Pé na Areia”, a música eletrônica vai agitar Salinas. Dubdogz, Zuffo, JØRD, Fflora e Breaking Beatz vão tomar conta da areia do Atalaia e mandar o melhor que a música eletrônica tem no Brasil.

No sábado, 16, será a vez dos piseiros: João Gomes, Tarcísio do Acordeon, Victor Fernandes e Marcynho Sensação. E para fechar o final de semana, o pagode toma conta da festa, com Menos é Mais e Sorriso Maroto.

Uma das atrações de hoje, é JØRD. Inovando e deixando seu nome registrado por onde passa, o paraense se tornou um artista nacional. Com menos de 25 anos, ele já tocou nas festas e lugares mais renomados música eletrônica do Brasil.

“Fico muito feliz com a minha trajetória até aqui. Comecei há 5 anos, no meu quarto, puramente por curiosidade e amor à música. Tive que fazer uma escolha muito difícil, sair de Belém pra poder conseguir me inserir e crescer na cena de música eletrônica. Na época até então não tinha uma cena forte na nossa cidade e isso me prejudicava. Felizmente esse cenário melhorou muito e hoje podemos ver novos nomes surgindo. Com muito trabalho e dedicação, fui conquistando meu espaço e consegui grandes lançamentos que me colocaram onde estou hoje”, relembra.

DJ e produtor, JØRD, iniciou a sua carreira em 2016 com seu projeto JRDN. No ano passado, ele fez uma collab, com os mineiros do Dubdogz, ao lançarem “Everybody Wants to Party” e "Ain't No Sunshine".

Este ano, ele assumiu uma brasilidade com o remix de sucesso de "Amarelo Azul e Branco" e sua autoral "Cadê Você", feat com Zuffo e Mojjo. Atualmente é membro do cast da Sony Music e HUB Records.

No Pará, a música eletrônica tem ganhado cada vez mais admiradores. “Inclusive, está sendo algo que me impressionou nesses últimos ano. Quando me mudei, tínhamos no máximo uma festa a cada duas meses. Hoje, tem finais de semanas que temos duas ao mesmo tempo. O crescimento mundial da música eletrônica junto com a fidelização, está fazendo o público aumentar cada vez mais”, avaliou JØRD.

O paraense tem se inspirado em Vintage Culture, Chris Lake, Kyle Watson e Tiesto, atualmente de dedica também a produções. “Eu confesso que sou viciado em produzir música. Sempre tento buscar elementos novos para surpreender a mim e aos meus fãs. Esse ano foi de renovação de uma forma geral, busquei evoluir muito e já estou sentindo o resultado desse esforço. Tem colaborações com o Zuffo, meu conterrâneo, com o Dubdogz, além de várias músicas novas que vou lançar através de grandes gravadoras internacionais como Spinnin Records, Musical Freedom e mais”, contou o DJ.

Claro, que assim como a vibe do nordeste paraense é especial, JØRD promete surpresas e novidades para a estreia do “Pé na Areia”: “Eu particularmente amo tocar em praias e festas em local aberto. Salinas tem toda sua mágica nessa época, todo mundo vai pra região e as festas são muito legais. Uma curiosidade, eu nunca tinha ido pra Salinas até me mudar de Belém, então conheci tocando (risos)".

“Prometo algo novo e único. A surpresa que estávamos guardando é que vamos fazer um B2B eu e o Zuffo. Esse produto paraense que teve a primeira apresentação num dos maiores festivais do Brasil, a XXXperience. Vamos entregar nosso 100%, afinal é o Sal meus amigos”, finalizou JØRD.

Agende-se:

Pé na Areia

- 15 de julho

Atrações: Dubdogz, Zuffo, JØRD, Fflora e Breaking beatz

Hora: 21h

- 16 de julho:

Atrações: João Gomes, Tarcísio do Acordeon, Victor Fernandes e Marcynho Sensação

Hora: 21h

- 17 de julho:

Atrações: Menos é Mais e Sorriso Maroto

Hora: 18h