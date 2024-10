Hellen Patrícia anuncia despedida da Xeiro verde e escolha da nova vocalista

A banda Xeiro Verde, uma das maiores bandas de brega do Brasil, comemora 30 anos de trajetória e a cantora Hellen Patrícia, vocalista da banda, celebra também seus 40 anos de carreira. Para celebrar essas datas, a artista paraense prepara novidades, como um super show de 30 anos da banda, e também se prepara para se despedir da banda em dois anos, seguindo carreira solo.

"A banda completou 30 anos no dia 30 de setembro, que foi exatamente quando a gente fez o primeiro show como Xeiro Verde, né, que eu subi ao palco como a banda Xeiro Verde, lá no palco do Xodó. E pra comemorar esses 30 anos, a gente vai fazer um super show, que vai ser agora no mês de novembro, né, a gente teve que adaptar a data por causa também das eleições que estavam tendo e tudo mais, então a gente preferiu fazer em novembro, e a gente vai fazer um super show relembrando grandes sucessos da Xeiro Verde, mas também relembrando grandes sucessos do Brega", anunciou Hellen Patrícia ao O Liberal.

Durante esse período, Hellen viveu muitos momentos marcantes com a banda, como um show lotado no antigo Cidade Folia na década de 90. "O fato da Xeiro Verde ter sido a primeira banda a ganhar um disco de ouro na época, porque a gente vendeu 100 mil cópias de um CD, que foi o nosso primeiro CD, em 1998, imagina só, com o tamanho que tem o estado do Pará, né? A gente conseguiu fazer essa venda no Norte, apenas. Então, assim, foram grandes marcos que a gente teve, né? Tocar em grandes eventos também, tocar em outros estados, em outros países, né? Então a gente fica muito feliz, assim, de ter sido abraçado e de estarmos aqui até hoje, né", afirmou.

VEJA MAIS:

Após todo esse período de shows todos os finais de semana, Hellen está planejando se despedir da banda para descansar, aproveitar a família, mas continuará como diretora da banda. Para encontrar uma vocalista substituta, a banda fará uma seletiva. "Tudo são ciclos, né? Então, eu vou estar me despedindo do Xeiro Verde, mas a gente vai fazer uma seleção, porque nós vamos ver outros cantores, dar oportunidade pra essa nova geração. E a gente vai fazer uma seleção pra nós encontrarmos outras vozes que vão continuar na Xeiro Verde", revelou Hellen Patrícia.

A expectativa é que a seletiva para escolha da nova vocalista da Banda Xeiro Verde comece no final de novembro, e o principal critério é que a pessoa goste de brega. "Não pode ser um forrozeiro que queira participar, para ter uma visibilidade, não, tem que ser quem gosta de brega, porque vai cantar brega, né? Então tem toda essa essência que gosta da nossa cultura, da nossa música, que isso é muito importante", afirmou.

Apesar de deixar de ser vocalista da banda, Hellen não pretende abandonar os palcos. A artista seguirá carreira solo, mas com menos intensidade de shows. "Eu vou continuar na Xeiro Verde pelo fato de ser a minha vida, a minha história. Então eu vou continuar com a Xeiro Verde, mas eu vou continuar atrás, por trás. Direção, produção, essa coisa toda, e eu vou fazer um trabalho solo, mas assim, eu falo que eu vou desacelerar um pouco, eu vou colocar um pouquinho o pé no freio, e vou fazer um trabalho também solo, mas assim, já vai ser mais leve", declarou.

"A gente tem uma rotina muito cansativa porque o que dificulta aqui no nosso estado é o tamanho dele, a dimensão que tem o estado do Pará. Então assim, hoje melhorou um pouco com toda a evolução que tem, mas assim, você tem interiores que a gente passa três dias para chegar de barco e só vai de barco, você não tem outra opção."

Recentemente, a banda lançou clipes dos hits "Beba Doida" e "Sonho de Amor" como parte das comemorações de 30 anos da banda, que se tornou uma das maiores bandas de brega do país, comandada por uma das vozes que se tornou referência musical.

"Eu me considero uma mulher de sucesso, né? Porque você se manter 30 anos tocando um ritmo regional, né? Eu quando eu comecei, levantando uma bandeira que sempre teve muitas dificuldades e hoje ver esse ritmo ter conquistado não só o lugar que merecia como ritmo, e também ter conquistado o Brasil. E tem grandes representantes aí no Brasil inteiro, levando a nossa música para fora. Fico muito feliz com isso", finalizou.

ASSISTA: