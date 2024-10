Hellen Patrícia anuncia despedida da banda Xeiro Verde e seletiva para nova vocalista

A banda Xeiro Verde, uma das maiores do brega do Brasil, comemora 30 anos de trajetória, enquanto sua vocalista, Hellen Patrícia, celebra 40 anos de carreira. Para marcar essas datas, a artista paraense prepara novidades, incluindo um grande show em comemoração aos 30 anos da banda. Além disso, Hellen anunciou que deixará o grupo em dois anos para seguir carreira solo.

"A banda completou 30 anos no dia 30 de setembro, que foi exatamente quando a gente fez o primeiro show como 'Xeiro Verde', quando subi ao palco com a banda, lá no Xodó. E pra comemorar esses 30 anos, a gente vai fazer um super show no mês de novembro. A gente teve que adaptar a data por causa, também, das eleições. Então, a gente preferiu fazer em novembro. Vamos fazer um super show relembrando grandes sucessos da 'Xeiro Verde' e, também, relembrando grandes sucessos do brega", anunciou Hellen Patrícia ao O Liberal.

Durante esse período, Hellen viveu momentos marcantes com a banda, como um show lotado no antigo Cidade Folia, na década de 90. "A Xeiro Verde foi a primeira banda a ganhar um disco de ouro na época, porque vendemos 100 mil cópias do nosso primeiro CD, em 1998. Imagine, só no Norte, conseguimos atingir essa marca, considerando o tamanho do estado do Pará, né? Foram grandes conquistas: tocar em grandes eventos, viajar para outros estados e até outros países. Estamos muito felizes por termos sido abraçados pelo público e por estarmos aqui até hoje", afirmou.

Após anos de apresentações todos os finais de semana, Hellen está planejando se despedir dos palcos para descansar e aproveitar mais a família, mas continuará como diretora da banda. Para encontrar uma nova vocalista, a Xeiro Verde realizará uma seletiva. "Tudo são ciclos, né? Então, vou me despedir da banda, mas faremos uma seleção para dar oportunidade à nova geração de cantores. Queremos encontrar novas vozes que continuem a história da Xeiro Verde", revelou Hellen Patrícia.

A expectativa é que a seletiva para a escolha da nova vocalista comece no final de novembro, e o principal critério será que a pessoa goste de brega. "Não pode ser alguém de outro estilo, como um forrozeiro querendo visibilidade, tem que ser alguém que ama o brega, porque vai cantar brega, né? É importante manter a essência da nossa cultura e da nossa música", afirmou.

Embora deixe os palcos como vocalista, Hellen não pretende se afastar completamente da música. A artista seguirá carreira solo, mas com uma agenda menos intensa. "Vou continuar na Xeiro Verde, porque faz parte da minha vida e história. Estarei nos bastidores, cuidando da direção e produção, mas também farei um trabalho solo. No entanto, vou desacelerar um pouco, colocar o pé no freio, e seguir de forma mais leve", explicou.

"A rotina de shows é muito cansativa, principalmente por causa das distâncias no Pará. Apesar de a situação ter melhorado com a evolução dos transportes, ainda há lugares onde precisamos passar três dias viajando de barco, pois não há outra forma de acesso", comentou Hellen.

Recentemente, a banda lançou videoclipes dos sucessos "Beba Doida" e "Sonho de Amor", como parte das comemorações de seus 30 anos de trajetória, consolidando-se como uma das maiores bandas de brega do país, comandada por uma voz que se tornou referência no gênero.

"Eu me considero uma mulher de sucesso, sabe? Manter-se por 30 anos tocando um ritmo regional é algo desafiador. Quando comecei, havia muitas dificuldades, mas hoje vejo que o brega conquistou o lugar que merecia e se expandiu pelo Brasil. É gratificante ver grandes representantes do nosso ritmo levando a música para outros lugares. Fico muito feliz com isso", finalizou.

