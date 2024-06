Halsey lança música e revela tratamento contra doença: ‘Sorte de estar viva’

Halsey, cantora e compositora norte-americana, lançou nova música e revelou estar em tratamento contra a Lúpus, uma doença inflamatória autoimune. Em seu perfil no Instagram, nessa terça-feira (4), a artista de 29 anos compartilhou com os seguidores momentos que tem vivido. O single “The End” já está disponível nas plataformas digitais.

VEJA MAIS

“Longa história curta, eu tenho sorte de estar viva. Longa história custa, eu escrevi um álbum”, escreveu a artista. Halsey não falou em detalhes sobre o que está enfrentando, mas marcou duas fundações de pesquisa científica sobre lúpus e leucemia.

Nos comentários, a artista recebeu apoio de fãs. “Você é tão forte”, escreveu uma internauta. “Eu a amareia até o fim dos tempos. Você é tão forte, nós vamos passar por isso juntas”, disse outra. “Eu amo você. Doenças crônicas são um inferno, mas você é incrível”, declarou uma seguidora.

“The End” é a primeira música lançada do quinto álbum de Halsey. No YouTube, o single já possui mais de 15 mil visualizações e 10 mil curtidas. Confira.

“A cada dois anos agora, um médico diz que estou doente”, começa a canção. Halsey canta que primeiro foi seu cérebro, mas agora seu esqueleto dói. “Eu não gosto de reclamar, mas estou me desculpando”, diz.

No refrão, a artista questiona: “Se você soubesse que é o fim do mundo, você poderia me amar como uma criança? Você poderia me segurar no escuro? Se você soubesse que é o fim do mundo, você gostaria ficar por um tempo? Você iria embora quando ficasse pesado?”

VEJA MAIS

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)