Grupo Jeito Inocente lança single Pode Me Beijar em nova parceria com o cantor Rodriguinho

O grupo de pagode paraense Jeito Inocente lançou o single “Pode Me Beijar”, gravado em parceria com o cantor Rodriguinho. A faixa marca a segunda colaboração entre os artistas, que já haviam trabalhado juntos na música “Livre Para Voar”. Segundo o vocalista Thiago Rosa, a banda possui uma relação de proximidade com o cantor, que também assina a produção e a direção musical deste novo projeto.

“É nosso segundo feat com Rodriguinho. O primeiro foi com a música Livre Para Voar. A gente o considera como padrinho da banda”, afirmou Thiago Rosa.

Com duas décadas de trajetória, o Jeito Inocente consolidou sua base de fãs no Norte do país com composições voltadas ao público jovem e temas do cotidiano. Ao longo desse período, o grupo expandiu sua atuação para oito estados brasileiros e estabeleceu uma base de operação em Santa Catarina para integrar o circuito de shows da região Sul. No currículo, a banda soma nove canções que atingiram o primeiro lugar em rádios do Norte e Nordeste, além de três CDs e um DVD gravado no Hangar Centro de Convenções, em Belém, para um público de 13 mil pessoas.

“O lançamento de ‘Pode Me Beijar’ reforça o amadurecimento artístico do Jeito Inocente, unindo experiência, identidade e uma leitura atual de mercado — elementos fundamentais para ampliar sua presença nas plataformas digitais e consolidar sua marca em nível nacional”, explicou o vocalista.

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O lançamento faz parte de um movimento estratégico de reposicionamento da marca no cenário brasileiro. A escolha de Rodriguinho para a condução técnica visa unir a identidade da banda a uma leitura atual do mercado fonográfico. O grupo é um dos expoentes do pagode, gênero com grande ascensão no Brasil desde a década de 1990. Com produção detalhada em estúdio e performances de destaque nos palcos, o grupo mantém sucessos como “Fã de Carteirinha”, “Valeu”, “Nem Louco” e “Lá em Casa” no repertório.

O retorno a Belém ocorre em um momento significativo. Após celebrar 19 anos de sucesso em 2025, a banda e o público iniciam as comemorações de 20 anos de estrada em 2026. A nova fase ganha força com a assinatura musical de Rodriguinho, representando um encontro de gerações e um fortalecimento da produção paraense nas plataformas de streaming e no cenário nacional.

MUDANÇA

Em março de 2023, o vocalista Thiago Rosa e os novos integrantes do Jeito Inocente tomaram a decisão de transferir a base da banda para Florianópolis (SC). O movimento ocorreu após o convite de uma produtora musical e resultou na consolidação do grupo como um dos nomes mais requisitados para shows de pagode em Santa Catarina. Apesar do sucesso no Sul, a banda manteve o vínculo com suas origens, realizando apresentações marcantes em Belém em 2025 e reforçando a conexão com o público que acompanhou os primeiros 17 anos de estrada na capital paraense.