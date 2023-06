Grupo Clareou tem 2023 marcado por label e lançamentos

O Grupo Clareou chegou em 2023 com projetos ousados. Além de label e audiovisual, os dois com participações, eles viajam pelo Brasil levando muito samba e pagode.

Com um cronograma especial, eles estão lançando as faixas ao vivo do audiovisual “Modo Avançado”, além de apresentarem a label “Do Nada Clareou”, que recebe em cada edição convidados.

VEJA MAIS

Com 19 faixas, o audiovisual conta com vários feats. e foi disponibilizado recentemente nas principais plataformas digitais e no YouTube. De 15 em 15 dias, o público conhece uma música nova.

“Nós gravamos no final de 2022 o DVD ‘Clareou Modo Avançado’ e estamos lançando uma música por mês em todas as plataformas digitais, então temos lançamento até o final do ano”, antecipou Mellete, que toca tantan no grupo. Além dele, a banda é formada por: Magal e Branco nos vocais, Anderson Mendonça (Buiu) no pandeiro e Juninho de Jesus no banjo.

Gravado na praia do Recreio, no Rio de Janeiro, o projeto capta o grupo no seu melhor formato: no palco, com toda energia e talento que só o Clareou tem. “Só Penso No Lar”, “Pé Na Areia”, “Perdeu Pra Cerveja” e “Clareou” são algumas das canções disponíveis com as participações de Júlio Sereno, Grupo Balacobaco, Bianca, Grupo Referências, Banda Amor, Grupo RDN, entre outros artistas.

“Para gente foi muito na gravação é diferente, porque quando lançamos ele completo, emendamos uma faixa na outra, então um convidado saia e o outro já entrava, sem pausa. Fizemos de uma forma diferente do mercado e a galera curtiu muito. Tem vários feats. legais e convidados especiais”, explica Mellete.

A banda surgiu em 2010, no Rio de Janeiro, e ganhou o Brasil. Com inspirações de artistas nacionais, o Grupo Clareou também se tornou referência na cena musical. “Esse lance da maior inspiração no samba vai mudando com o tempo, mas acho que para todos que começam no mercado, seria: Fundo de Quintal, Revelação, Exaltasamba, Arlindo Cruz… Temos muitos”, conta o músico.

“Mas daqui a 10 anos esperamos estar mais lindos do que hoje (risos), tocando pagode, fazendo um monte de show por todo o Brasil e a galera amando muito o Clareou”, imagina Mellete.

Com uma trajetória de mais de duas décadas de música, o Grupo Clareou consegue listar momentos importantes nessa caminhada. “Um show inesquecível que lembro ao longo desses anos, foi na Copa de 2014 na Praia de Copacabana, era um público enorme e a vibe foi incrível. Sensacional! Experiência única! Mas, todos os shows são diferentes e amamos!”, finaliza o artista.