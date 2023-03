Cantor Tonynho Melodia, de 16 anos,é destaque do samba paraense raiz

O cantorTonynho Melodia recebe convidados neste domingo, 02, no “Eu Sou do Samba”, na White House, em Icoaraci, Distrito de Belém. A festa começa às 15h e promete fazer um “sunset” com o melhor do samba brasileiro.

Aos 16 anos, o jovem tem ganhado destaque na cena local. Incentivado pela sua mãe, Tonynho Melodia soma apenas alguns meses cantando como profissional “Minha carreira se iniciou por incentivo dela. A minha mãe gosta de samba, então desde criança eu escuto bastante. Posso dizer que ela que me ‘ensinou’ a gostar de samba e também de cantar. Mas no dia 10 de outubro de 2022 tudo começou, quando eu cantei pela primeira vez em público”, relembra.

As inspirações são muitas: Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Jorge Aragão, Beth Carvalho, Luiz Carlos da Vila, Fundo de Quintal, Xande de Pilares, entre outros. Uma geração mais antiga, mas que não sai das plataformas de streamings de Tonynho Melodia.

“Pelo fato dos meus shows só terem samba, muitos pensam que eu não gosto de pagode, o que não é verdade. Mas o fato mesmo, é que eu gosto mais de cantar samba de raiz, os mais antigos”, antecipa o artista.

As apresentações do jovem ainda não ocorrem com frequência, porém, é possível encontrá-lo em alguns shows espalhados pela cidade. A oportunidade de escutar esse talento é neste domingo, 02.

Quem estava no show de Xande de Pilares, no último sábado, 25, em Belém, se deparou com Tonynho Melodia no polco. O cantor foi chamado pelo carioca e arrancou aplausos da plateia ao cantar “Lama Nas Ruas”. Porém, Xande também aplaudiu bastante o jovem.

“Foi o melhor momento da minha carreira até agora, foi uma mistura de sensações, muita euforia. O Xande de Pilares se encaixa nessa ‘lista de ídolos’, porque eu gosto muito das músicas que ele canta, tanto as dele, quanto as do Revelação”, disse.

“Nesse dia, eu subi duas vezes no palco e foi de fato o maior público que eu já cantei até o momento, uma coisa curiosa, na primeira vez, quando cantei com o grupo Irreverência, na abertura do evento, estava tão nervoso que quase não consegui subir as escadas. Já na segunda vez, que foi quando o Xande me chamou, por mais que tenha sido uma surpresa enorme, eu já estava mais à vontade no ambiente e em relação ao show também, então já estava bem menos nervoso em comparação a primeira vez”, acrescenta.

Agende-se

Data: domingo, 02

Hora: 15h

Local: White House - Tv. do Cruzeiro - Cruzeiro (Icoraci), Belém