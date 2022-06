Filipe Ret traz trap para Belém

Filipe Ret estará hoje, 24, no Espaço Náutico Marine Club. No cenário musical com mais efetividade, Ret tem uma longa estrada percorrida e é um artistas referências da trap (subgênero do rap/hip-hop) nacional. Está é a primeira vez que o cantos faz show em Belém. As venda dos ingressos estão sendo feita nos Classificados Liberal Boulevard e Pátio Belém

Do Catete, zona sul do Rio de Janeiro, no local o cantor nasceu e foi criado. Sua carreira iniciou nas batalhas de MCs no bairro da Lapa, em 2003. Este ano, ele viu uma das suas músicas chegar a um público antes desconhecido.

“Me Sinto Abençoado”, feat de Ret e MC Poze do Rodo, virou tema de Pedro Scooby e Paulo André, do Big Brother Brasil 22. Em 2021, em uma semana após o lançamento, a canção passou 12 dias em 1º lugar nos vídeos em alta do Youtube, com mais de 12 milhões de views. Com o BBB, o hit ficou entre os 50 mais tocados no Spotify e com mais de 76 milhões de visualizações no YouTube.

“Estou na estrada há dez anos e me perguntava: ‘Por que ninguém ouve meu som no BBB?’. Demorou para eu ver isso, e é uma vitória. Ainda mais porque PA e Scooby são superqueridos. Fico feliz de ter fãs tão bacanas. Ver o PA entrando na festa dele com “Ilusão”, música minha, no horário nobre, também foi marcante demais. Fiquei emocionado”, celebrou Ret na ocasião.

Em entrevista mais recente, o artista se disse soldado da música, além de falar sobre os deslumbres do meio artístico. "É impossível não se deslumbrar [com a fama] em nenhum momento, mas acredito que só se deslumbrando que se aprende. Chega uma hora em que certas coisas vão acontecendo na sua vida e você vai entendendo que é um trabalhador da arte, é um soldado daquilo. Você vê um monte de coisas acontecendo, vai tendo experiências e isso vai te dando uma certa humildade", refletiu ele ao falar sobre as conquistas da carreira.

Há uma semana, Ret lançou seu mais novo trabalho, intitulado LUME. Com 11 faixas, ele canta com Anitta, L7NNON, Poze do Rodo, Caio Luccas, KAYUÁ, MC Maneirinho e MC Cabelinho e MC Hariel.

“O nome é inspirado na luz interior dos cria de todas as quebradas do mundo e é uma celebração do momento que o trap vive, principalmente o carioca. Tem muita gente boa por aí, por isso surgiu a ideia de trazer pessoas que gosto para os feats”, conta Ret.

Com as parcerias especialmente de artistas do funk, o cantor explica o motivo da escolha. “São gêneros que convergem bastante, feitos para interferir mesmo. O trap e funk, no fundo, são dois lados da mesma moeda”, comenta. “Ter no mesmo álbum uma gigante como Anitta e um jovem como Caio Luccas é interessante para todo mundo”, acrescentou Ret.

Em “7Meiota”, Ret, MC Maneirinho e MC Cabelinho, cantam um proibidão sobre a realidade da favela. Na abertura da música já vem a mensagem: “Ao invés de dar uma arma de brinquedo a uma criança, prefiro dar uma bola, uma bicicleta. Nunca vou incentivar dar um tiro na polícia. Só que a própria polícia incentiva eles, entrando na casa do menor de 10 anos dando um tiro na cara do pai dele. Como ele vai crescer com a mão no coração?”.

Com tantas coisas que são ditas, esse trabalho de Ret expõe uma realidade sem filtro. “No escuro, toda luz afronta”, define o cantor.

Agende-se

Filipe Ret

Atrações: Filipe Ret, DJs Fractall x Rocksted

Dia: hoje, 24

Hora: 21h

Local: Espaço Náutico Marine Club - Av. Bernardo Sayão, n° 5232 - Guamá, Belém