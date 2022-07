Fenômeno do funk é confirmada no Rock in Rio 2022

Nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro acontece o Rock in Rio 2022, um dos maiores festivais de música do mundo, e Bianca, a voz feminina Top 1 do Brasil, já tem presença garantida nessa grande festa. A artista, que segue emplacando hits como “Ai Preto”, ao lado de L7nnon e Biel do Furdincinho e “Tudo no Sigilo”, se apresenta no domingo, dia 11 de setembro, no palco Super Nova.

Nascida em de Campos dos Goytacazes, a cantora de 21 anos que trabalhou como ambulante na praia e deixou tudo para trás para viver seu sonho no Rio de Janeiro, nunca imaginou que se apresentaria em um festival tão renomado.

VEJA MAIS

“Não tem como explicar essa sensação de cantar no Rock in Rio, olhar para trás e ver tudo que eu passei para chegar até esse momento é gratificante. Tenho certeza que será um momento lindo”, comenta a artista.

Após o hit viral "Tudo no Sigilo", canção que gravou em parceria com Vytinho NG, Bianca viu seu nome no Top 10 das artistas solo com mais ouvintes no Spotify, e também foi citada pela revista Billboard em uma lista em que indicou "20 cantoras latinas para descobrir antes de 2020 acabar".

Agora em 2022, a cantora vem ganhando ainda mais destaque após estourar com o sucesso “Aí Preto”, ao lado de L7nnon e Biel do Furdincinho. A canção é a atual sensação no TIK TOK e além dos números incríveis e crescentes que vem alcançando nas plataformas digitais, no Youtube e nas redes sociais, “Ai Preto” também já está na boca do público nos shows por onde Bianca passa.

O hit também está fazendo famosos entrarem na dancinha. Juliette, Pocca, Paulo André, Yasmin Brunet e Gabily são apenas algumas das centenas de pessoas que se jogaram na trend.

Para o Rock In Rio, Bianca prepara uma apresentação especial, com figurino exclusivo e um repertório recheado de sucessos.