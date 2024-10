Feat dos Sonhos: projeto seleciona novos artistas para gravar com ídolos da música

Já imaginou gravar sua própria música e vídeo com um dos principais nomes do cenário musical brasileiro? É isso que promete o projeto Elo Feat dos Sonhos, no qual 10 artistas emergentes serão selecionados por meio de um edital público para gravar um single com a participação de nomes como Daniela Mercury, Péricles, Gaby Amarantos, Bois Caprichoso e Garantido, Dona Onete e Suraras do Tapajós, Filipe Catto, Geraldo Azevedo, Lenine, Rappin’ Hood e Valesca Popozuda.

O projeto é apresentado pelo Ministério da Cultura e Elo, com realização da Cingulado, especializada em projetos culturais e sociais, e conta com recursos incentivados pela Lei Federal de Incentivo à Cultura. A curadoria dos 10 ritmos regionais, dos artistas convidados e dos produtores musicais ficou a cargo de Maria Gadú e Pretinho da Serrinha, que também são cocriadores e diretores musicais do projeto.

“O projeto tem a função de congregar composição, regionalidade, interpretação e novidade”, afirma Maria Gadú. “O plano é tratar as canções e os ritmos com profundo respeito, sem se limitar a caminhos pré-definidos, deixando as coisas fluírem”, completa.

“O segredo no feat dos sonhos é a troca com os produtores especialistas em cada gênero, para que tudo seja muito fiel e para que todos fiquem felizes com o resultado. Minha expectativa com o feat dos sonhos é poder participar da criação de um novo artista compositor. Quero olhar para essa carreira daqui a um tempo e poder dizer que fiz parte dessa história”, diz Pretinho da Serrinha.

Além de um prêmio inicial de R$ 10.000,00, os selecionados terão todas as despesas pagas para a gravação de sua música autoral em estúdio profissional, com o suporte de uma equipe de produtores consagrados. Também haverá a produção de um vídeo, uma sessão de fotos e materiais para a divulgação da música. Para o lançamento nas plataformas digitais, o projeto contará com parceiros estratégicos: a distribuição ficará a cargo da ONErpm, e o plano de marketing digital será realizado em parceria com a B+Ca, agência especializada em música.

Os interessados deverão se cadastrar gratuitamente no site do projeto, www.elofeatdossonhos.com.br, preencher as informações necessárias e submeter a demo autoral da música, juntamente com as documentações exigidas, até o dia 18 de outubro. A obra e a trajetória do artista serão avaliadas por uma comissão independente composta por profissionais atuantes no mercado da música.

Serão admitidos apenas artistas solo, que poderão submeter apenas uma música autoral dentro dos ritmos regionais contemplados pelo projeto. Também é necessário que o participante já tenha pelo menos cinco composições lançadas em plataformas digitais e tenha realizado ao menos cinco apresentações públicas nos últimos 12 meses. A inscrição deverá ser feita por meio de pessoa jurídica, seja com CNPJ próprio do artista ou de empresário, representante ou agente.

O resultado será divulgado até o dia 15 de dezembro nos canais oficiais do projeto, e as gravações ocorrerão entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025. Os lançamentos das músicas serão realizados a partir de fevereiro de 2025.