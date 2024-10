Cantor Anderson Moyses lança videoclipe em homenagem à Nossa Senhora e ao Círio

Na semana que antecede a Grande Romaria do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, a ser realizado neste domingo, dia 13, nas ruas de Belém, o público na capital paraense já pode conferir uma homenagem do cantor Anderson Moyses à Rainha da Amazônia e ao próprio Círio por meio do videoclipe da canção "Água de Ouro". Composta por Allan Carvalho, a música em ritmo de toada de boi pode ser acessada aqui.

O videoclipe foi lançado na segunda-feira, dia 7. "Essa canção é uma das canções do meu álbum que foi recém lançado. Primeiro, lancei como single e, depois, ela veio no álbum completo", conta Anderson. O cantor relata que costuma participar dos eventos da festa maior dos paraenses. "Todos os anos, eu canto nas comemorações do Círio de Nazaré, como na Trasladação, no Arraial do Pavulagem, em procissão, na Festa da Chiquita", diz.

Sincretismo

Sobre "Água de Ouro", Anderson declara: "Essa canção foi feita pra mim. O Allan Carvalho faz muitas músicas e me dá de presente, mas essa eu senti um desejo muito grande de gravar, pois se tratava da primeira toada em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré que na Umbanda também é sincretizada de Oxum Opará, dona da Água Doce".

"Os arranjos foram produzidos na Bélgica pelo meu amigo e grande produtor e maestro Antônio Neto, os sopros gravados pelos meus amigos da Amazônia Jazz Band e a percussão do mestre Márcio Jardim. E agora a música se tornou uma das principais do Batalhão da Estrela no Arrastão do Arraial do Pavulagem (o Arrastão do Círio acontecerá neste sábado, dia 12), consolidando como música popular", destaca Anderson Moyses.

"Água de Ouro" é uma toada de boi, e o nome da canção se deu justamente "pela junção no sincretismo que une Oxum à Nazaré, que simbolizam a natureza e as águas barrentas de nossa região, água doce, nosso ouro, ela é a Água de ouro sagrada". A música pode ser acessada em todas plataformas digitais e o clipe no YouTube.

Anderson conta com 13 anos de carreira musical. Ele tem dois albuns lançados e vários singles e troféus de festivais como intérprete. Nest quarta-feira, dia 9, Anderson fará um show com entrada gratuita no Sindicato dos Médicos, a partir das 20h. Já na sexta-feira, dia 11, participará do programa "Sem Censura, Pará", e no sábado, dia 12, cantará com o Batalhão da Estrela e Arraial do Pavulagem. À noite, estará com o cantor e compositor Ronaldo Silva em show no Espaço Cultural Apoena.