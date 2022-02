Fantasia e rock doido marcam os cinco anos do Bloco Bregaço

A comemoração do brega como Patrimônio Cultural e Imaterial do estado do Pará será neste sábado, 05. Com o Bloco Bregaço em formato indoor, os bregueiros vão curtir as bandas que se destacam no cenário regional em uma noite que vai contemplar os velhos blocos de Carnavais. Algumas das atrações confirmadas para o evento são:

Nelsinho Rodrigues

Michele Amadhor

Xeiro Verde

Vingadores do Brega

Caferana Pop

Dj Márcio Lins

Sem abadá e com o tema “fantasia”, o evento leva para o Mormaço muita celebração e novidades.

“O Bregaço é o único bloco 100% paraense e que tem brega no Carnaval. Vamos comemorar esse selo de Patrimônio Cultural e Imaterial do estado do Pará”, antecipou Marcio Lins, organizador do evento. O DJ também irá trocar no Bloco Bregaço.

Sobre as novidades deste ano, Marcio antecipa que são muitas. “A ideia é resgatar os antigos Carnavais com a festa a fantasia e premiação para os melhores fantasiados. A gente obviamente tentou colocar o que tem de melhor nas marcantes. Nelsinho Rodrigues, Michele Amadhor, Xeiro Verde e Vingadores do Brega, apesar deles tocarem as marcantes, eles são mais recentes. E também resolvemos trazer uma banda do interior. As festas de Belém, ficam muito restritas as bandas da capital. A banda Caferana Pop tem muito sucesso na região de Cametá e baixo Tocantins, eles têm um show muito completo. Vai ser um showzaço deles”, antecipou o DJ.

Como Márcio Lins entende do “rock doido”, ele fará a sua estreia no Bloco Bregaço e atualizou a sua apresentação. O evento comemora 5 anos em 2022, e como tradição, também se mantém no mesmo local onde iniciaram suas festas.

“Com esse objetivo de valorizar a nossa música, participar do bloco será especial. Já que sempre admirei e gostei do Bregaço. A minha playlist está dentro do que as pessoas gostam, com bregas marcantes, desde os mais agitados até os mais românticos, mais lentos”, antecipou.

“Também tento colocar uma pitada de uma música atual, que toca em aparelhagem, as pessoas gostam, é o conhecido ‘rock doido’ (risos), mas é basicamente a mistura de vertentes do brega marcante. Procuro misturar várias vertentes: melody, tecno brega, eletro melody, entre outros. Para que a gente possa relembrar as músicas que marcaram, mas também colocar as produções atuais”, finalizou Marcio.

Há mais de 20 anos atuando como DJ, ele também é apresentador da TV Liberal e durante a pandemia animou os telespectadores com as suas lives. Para quem quer conhecer o trabalho de Marcio Lins como DJ ou quem quer fazer um esquenta para o Bloco Bregaço, ele disponibilizou uma playlist completa.

Confira a playlist de Marcio Lins

Saiba mais sobre as atrações do evento

Como disse Marcio Lins uma das pedidas para o Bloco Bregaço é o show da banda Caferana Top. Há 12 anos no mercado e com cinco gerações entre os integrantes, a atração terá tudo o que o público gosta: um bom brega e mistura de ritmos.

“Pra gente será uma honra fazer parte desse eventos grandioso que é o Bregaço. Vamos dar o nosso melhor no palco com um repertório com brega, marcantes, forró, arrocha, pisadinha e até marchinhas”, explicou Arielson, trompetista e sócio da banda.

A banda Caferana Top tem no seu nome um significado da cultura popular, saberes do povo, e a essência de valorizar o talento e a musicalidade de cada membro, mesclado a uma imensidão de sons e arranjos vindos dos instrumentos.

“Por onde a banda passa é sucesso e público garantido. Isso mostra que a banda Caferana vem quebrando recordes e atingindo um público cada vez mais diversos dentro da música paraense. Sem dúvida esse retorno de quem nos assiste é o combustível para as nossas vidas na música regional”, menciona João, vocalista do grupo.

Os Vingadores do Brega levam a sua animação para o Bloco Bregaço. Criada em 2018, a banda reúne músicos fantasiados dos personagens do cinema, ou seja, eles já estão prontos para a festa.

Batman, Deadpool, Capitão América, Homem Aranha, Venom, Flash e Super Shock já estão preparados para entregar um show inesquecível neste sábado, e com uma grande surpresa.

“Os Vingadores do Brega sempre tem essa linha mais animada, mais para frente, mais brega rock. Mas quando entremos no período de Carnaval, nós pegamos o brega e colocamos em elétrico, no ritmo de Carnaval, a galera já curte de montão. O nosso show de carnaval é exclusivo para galera pular sem parar”, antecipou o Batman do Pará.

Como o Bloco Bregaço tem como tema fantasia, o músico tem certeza que vaão encontrar muitos vingadores por lá. “Já esperamos muitos vingadores fantasiados. Nosso público vai a caráter quando tem festa temática. Já revelo que temos uma grande surpresa, vamos colocar a cereja no bolo na hora do evento”, contou.

Para a festa, Batman do Pará vê a valorização do ritmo tão paraense. “Como se diz o próprio nome Bregaço, é um evento maravilhoso, e assim como os Vingadores, puxou a responsabilidade do brega, esse nome que lá no passado não era bem aceito, mas hoje é a sensação em todo o Brasil”, finalizou.

Agende-se

Bloco Bregaço

Atrações: DJ Marcio Lins, Nelsinho Rodrigues, Michele Amadhor, Xeiro Verde, Caferana Top e Vingadores do Brega

Data: sábado, 05

Hora: 21h

Local: Mormaço Bar & Arte - R. Carneiro da Rocha, 1 - Cidade Velha, Belém

Informações: 91 98461-1576