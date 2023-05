Virada Cultural de São Paulo: conheça os artistas paraenses que estarão no palco especial Norty

A Virada Cultural de São Paulo 2023 terá um palco especial com artistas do Pará e da Amazônia. O portal OLIBERAL.COM já confirmou alguns nomes que se apresentarão no palco Norty - Ocupação Amazônica, nos dias 27 e 28 de maio. Dentre as atrações paraenses confirmadas estão Gabi Amarantos, Keila, DJ Zek Picoteiro, Kratos, MC Ira, Sumano, Arthur, Layse, Jeff Moraes, Dj Meury, Mc Pokaroupas e Suraras do Tapajós. A programação completa da será divulgada na próxima segunda-feira (22).

O palco Norty estará localizado na Praça das Artes, próximo ao palco principal da Virada, no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. No sábado (27), as apresentações serão das 18h às 5h. Já no domingo (28), a programação irá das 10h às 19h. Duas atrações internacionais de artistas amazônicos também ser apresentarão no Norty: Frente Cumbieiro (Colômbia) e Los Mirlos (Peru). O palco terá projeções de Lucas Mariano e Kauê Bentes

A Virada Cultural de São Paulo do Pertencimento 2023 é o maior evento cultural do Brasil com 500 atividades gratuitas para a população. A programação ocorrerá em 49 equipamentos culturais municipais participantes, sendo quatro teatros regionais, além do Theatro Municipal; 15 casas de cultura; 12 centros culturais; quatro museus; 11 bibliotecas; e dois CEUs. A Virada é promovida anualmente pela Prefeitura Municipal de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, com o apoio de vários parceiros artísticos e institucionais.

O espaço irá misturar artistas já consagrados e emergentes da Amazônia como a musa pop Gaby Amarantos, e o tecnobrega pop com Keila. Também terá o trap amazônico de Mc Ira, o grupo Suraras do Tapajós composto por mulheres indígenas que tocam carimbó, e os bregas marcantes, as músicas latinas e tecnomelody com Zek Picoteiro.

A Praça das Artes se transformará em um verdadeiro circuito de shows com performances e experiências visuais em São Paulo. Esse ano a Praça das Artes propõe uma outra compreensão de Amazônia com o próprio nome, narradora e protagonista de suas histórias.

Os visitantes da Ocupação Amazônica terão a possibilidade de conhecer artistas visuais do Norte em uma instalação com fotografias, prints e diversas técnicas que mostrarão a qualidade técnica da região.

Virada Cultural 2023

No final de semana dos dias 27 e 28 de maio, acontece a Virada Cultural 2023 no centro de São Paulo. Este ano, terão 12 palcos espalhados ao redor da cidade, três a mais que anos anteriores. O palco do Vale do Anhangabaú será o único palco a funcionar 24 horas. Já estão confirmados Karol Conka, Supla, Tierry, Raça Negra, Roberta Miranda, Ferrugem, Liniker, Alceu Valença, Zé Vaqueiro, Fundo de Quintal, BaianaSystem, Dilsinho, Anavitória, Victor Fernandes, Tássia Reis e o grupo Pixote.

SERVIÇO – VIRADA CULTURAL DE SÃO PAULO 2023

Praça das Artes: Palco NORTY - Ocupação Amazônica

Quando: 27 e 28/5

Local: Praça das Artes, no Vale do Anhangabaú, localizado na avenida São João - Centro Histórico de São Paulo, São Paulo (SP)

Datas e horários:

Dia 27/5, das 18h às 5h.

Dia 28/5, das 10h às 19h