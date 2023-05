Virada Cultural de São Paulo 2023 confirma 500 atrações artísticas; saiba mais

A cidade de São Paulo e a diversidade de artistas brasileiros têm encontro marcado, mais uma vez, na Virada Cultural 2023. Neste ano, estão confirmadas 500 apresentações, que vão ocorrer entre os dias 27 e 28 de maio. Alguns dos artistas são Karol Conká, Supla, Tierry, Raça Negra, Roberta Miranda, Ferrugem, Liniker, Alceu Valença, Zé Vaqueiro, Fundo de Quintal, BaianaSystem, Dilsinho, AnaVitória, Victor Fernandes, Tássia Reis e grupo Pixote. A programação completa pode ser conferida aqui.

As apresentações serão assistidas em 12 arenas, distribuídas por todas as regiões de São Paulo: Brasilândia (Zona Norte), Butantã (Zona Oeste), Campo Limpo (Zona Sul), Cidade Tiradentes (Zona Leste), Itaquera (Zona Leste), M'Boi Mirim (Zona Sul), Parada Inglesa (Zona Norte), São Miguel Paulista (Zona Leste), o Vale do Anhangabaú e seu entorno (Centro), além de Parelheiros, Heliópolis e Capela do Socorro, os três na Zona Sul.

O palco do Vale do Anhangabaú funcionará durante 24 horas. Os demais seguem com suas programações até as 22h de sábado, e retornam às 10h de domingo. Com o nome oficial Virada Cultural do Pertencimento 2023, a programação estará presente em 49 equipamentos culturais municipais participantes, sendo quatro teatros regionais, além do Theatro Municipal; 15 casas de cultura; 12 centros culturais; quatro museus; 11 bibliotecas; e dois CEUs, conforme apuração da Agência Brasil.

As crianças estarão contempladas na programação Viradinha, que ocorre de 9h ao meio-dia. Estão confirmados espetáculos e atividades voltados ao público infantil e seus familiares. Vão se apresentar grupos como Palavra Cantada, no Campo Limpo; Cumbia Cavalera, na Brasilândia; Queen Live Kids, em São Miguel; 16 Toneladas, em Interlagos; Bloquinho Gente Miúda, no M’Boi Mirim; entre outros.