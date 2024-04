Maranhense Enme lança 'Atabake (Deluxe)' e une sonoridades regionais e internacionais

Após um 2023 de muito crescimento, a cantora Enme está lançando a versão deluxe do seu disco “Atabake”. O relançamento do álbum conta com músicas novas e remixes de faixas presentes no original – dentre estas, a artista explora as intersecções entre os sons regionais do Maranhão, onde nasceu, e gêneros internacionais, como o dancehall.



“O disco traz o reggae, o tambor de crioula do Maranhão, tem pagodão, samba reggae, tem afoxé. São muitas camadas nas músicas e nos beats”, disse ao O Liberal.

Já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, “ATABAKE (Deluxe)” vem com as faixas inéditas “Saliência”, com feat. de GravNave, e a recém-lançada “Amarradinha”, com Baobá e Faustino. Dentre os remixes estão “4 por 4”, remixado pela produtora maranhense Eva de LC, e “Magia Negra”, remixado por S4TAN, DJ presente no disco “After”, de Pabllo Vittar