Em momento especial, Keila lança single “Gostosa”

A parceria entre a paraense Keila, Riko Viana e Xavier2bit rendeu o single “Gostosa”. A música é o resultado da junção de duas periferias, a de Belém e a do Rio de Janeiro, e conta também com a participação especial de GMZ.

Unindo o tecnobrega com flow de rap, que é exatamente fruto dessa mistura, “Gostosa” faz parte de um projeto maior. A música está no “Aqui é KEILA”, álbum que trará cinco singles, lançados ainda este ano.

“Eu sempre busquei parceiros pelo Brasil todo, já criei com pessoas de periferias de vários lugares, mas nunca tinha feito com pessoas do Rio. Foi muito natural essa conexão com os meninos pois nossas experiências são as mesmas. Sinto que essa distância que foi criada entre as periferias é parte de um projeto. Agora estamos nos descobrindo e nos fortalecendo em uma música popular brasileira real, feita e consumida pelo povão nas periferias”, reflete Keila.

“Gostosa” nasceu de uma imersão da cantora aos estúdios da 2Bit Records, selo capitaneado por Riko Viana e Xavier2bit, baseado em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. O local é conhecido como o bairro mais populoso do Brasil, por isso merece o destaque todo, já que é possível ter ali diversas identidades.

A 2Bit Records busca por sonoridades do subúrbio real, indo do rap ao funk, do piseiro ao trap, amplificando vozes e mensagens que se comunicam diretamente com as pessoas de forma popular.

Esse ano, Keila anunciou o retorno à Gang do Eletro, que chega com um novo trabalho. Além disso, ela continua com os projetos solos.

“Esse ano tem o lançamento do meu segundo disco solo e também o show de 10 anos de lançamento do primeiro disco da Gang do Eletro, que será em dezembro”, antecipou.

Além de tantos projetos musicais, Keila vive outro momento importante da sua vida: ela está grávida. Ou seja, o ano de 2023 é promissor para a artista em todos os aspectos. “Eu vou parir em setembro”, anunciou.

Dez anos de Gang do Eletro

Em 2023, a Gang do Eletro comemora uma década de existência. No dia 26 de março deste ano, o primeiro CD lançado pelo grupo completou uma década. Esse trabalho marcou a ascensão do quarteto pelo Brasil e pelo mundo, já que eles fizeram shows fora do país. E para brindar o sucesso, eles vão reunir a formação original - Waldo Squash, Keila, Maderito e Wil Love - para um show.

Com esse trabalho, a Gang do Eletro conquistou dois prêmios Multishow, de Artista Revelação em 2012 e Melhor Show em 2013. Além disso, as músicas gravadas por ele continuam em alta nos aplicativos de áudio, a exemplo de ‘Tubagás’, que tem no refrão “Joga a mãozinha pra cima e grita hey, ho, hey, ho”, e constitui uma das canções mais marcantes do grupo.