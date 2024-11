DJ paraense Duh Project lança hit com suporte de David Guetta 

O DJ e produtor paraense Duh Project lançou uma nova música, que recebeu suporte do DJ David Guetta. O lançamento de “Brokemold”, pela gravadora Future Rave Music, é uma colaboração do paraense com os artistas Jaison Silva e Artorya, e contou com suportes de nomes como David Guetta, Yves V, DJs from Mars, entre outros.

O hit entrou na lista de Hype, na posição 32 das mais vendidas do Beatport, e também ganhou suporte em rádios ao redor do mundo. “Foi maravilhoso, ter suporte do DJ e produtor número 1 do mundo é surreal, ter o reconhecimento de um artista com tamanha relevância diz que estamos seguindo no caminho certo”, disse o DJ Duh Prantera ao O Liberal.

O paraense alcançou a marca de 1 milhão de streams em todas as plataformas, consolidando parcerias com Blanco y Negro, Ame Records, Rhytimica e Cafe de Anatolia.

Em abril deste ano, o DJ alcançou um novo feito em sua trajetória na música eletrônica: o EP recém-lançado Higher conquistou posições expressivas no Beatport, a maior plataforma de venda de música eletrônica mundial. No ranking do site, o trabalho do paraense, que também tem a participação de 3Beat, atingiu o primeiro lugar no ranking de “progressive house” e chegou ao top 15 nos lançamentos gerais do site.

Lançado pela Ame Records, gravadora do Ame Club, o EP Higher apresenta duas faixas: a que dá nome ao título e a música “Gravity”, ambas feitas unindo as vertentes que o DJ costuma trabalhar, entre elas, “progressive house”, “melodic techno” e “afro house”.

Para 2025, o artista tem planejado novos projetos e grandes lançamentos. “Internacionalização do projeto, rebranding da marca, traçando nova sonoridade e identidade visual para que tudo converse harmonicamente entregando sempre o melhor ao público. Lançamentos em grandes gravadoras e colaborações de peso nacionais e internacionais para que a música chegue ainda mais distante, levando energia positiva às pessoas”, finalizou.