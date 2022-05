Com novo vocal, banda TOP 3 prepara lançamento de CD e DVD

Com influências musicais paraenses e parcerias consagradas com Banda Calypso, Xeiro Verde e Marcelo Wall, o músico Dames Santana, que comanda a Banda Top 3 ao lado das filhas, Denise Santana e Adriane Matos, percorre o Norte e Nordeste com repertório repleto de influências musicais e culturais do Pará.

“Acredito que todo artista sonha em ter o seu trabalho reconhecido. Conquistar os corações apaixonados e todos os lares do Brasil, onde quer que seja, com muita humildade e serenidade, é a nossa meta e estamos conseguindo", comenta o líder do grupo.

Para confirmar o sucesso e as homenagens aos ritmos da terra, a banda, que foi criada em 2010, lançará, no segundo semestre desse ano, um DVD repleto de guitarrada, lambada, calypso, arrocha, além do melody, carimbó e forró, ritmos conhecidos na região.

"Nós temos as influências musicais daqui da terra. A guitarrada, o ritmo calypso, a lambada, o arrocha, além, claro, do carimbó e o melody que não faltam nos nossos shows. Essa mescla faz com que a gente circule dentro e fora do Estado do Pará", diz ele.

Hoje, com mais de uma década de história e várias composições lançadas como, por exemplo, a música “Nossos momentos”, “Cadê você”, “Meu anjo”, “Meu coração chorou” e “Nossa história”, o plano é seguir conquistando o Brasil com show versátil e animado.

“Buscamos deixar o nosso show o mais animado possível. Vamos do forró ao melody, sempre com o objetivo de alegrar o público que nos recompensa com muito carinho”, finaliza o músico.