Charli XCX anuncia show em São Paulo; veja a data e valor do ingresso

Charli XCX se apresentará mais uma vez no Brasil! Nesta segunda-feira (25), a cantora divulgou no Instagram a data dos próximos shows em 2024, incluindo São Paulo. Com o “DJ Set”, o evento promete agitar os fãs em um formato onde as músicas pré-gravadas da artista são mixadas com diferentes artistas.

O show acontece no ZIG Studio, boate na Barra Funda, capital paulista. O valor dos ingressos, que custavam R$450 a inteira e R$225 a meia-entrada no 2° lote, esgotaram nesta tarde. Ainda não há previsão de nova abertura de venda ou novas datas para a apresentação.

Ainda neste ano, a cantora divulgou a música “Von dutch”, primeiro single de seu novo álbum intitulado “BRAT”. O próximo lançamento é uma continuação de “CRASH”, lançado em 2022, e promete ser um disco club emocionante construído em torno de referências artísticas, sociais e culturais.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)