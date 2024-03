Onde escutar vinil de graça em Belém? Conheça o local

Em Belém, os apaixonados por discos de vinil e música, seja nacional ou internacional, têm um espaço gratuito para visita, com um acerco repleto à disposição. Localizado no Centur, em um espaço integrado à Biblioteca Pública Arthur Vianna, a Fonoteca Satyro de Mello funciona de segunda-feira a sexta como uma ótima opção para os fãs e adeptos de LP's.

A Fonoteca, além de ser um espaço atrativo para o lazer, funciona como um local para os grupos de pesquisadores da área musical. O acerco conta atualmente com aproximadamente 60 mil discos e CD's de artistas regionais, nacionais e internacionais.

Espaço onde os ouvintes podem desfrutar dos LP's disponíveis na fonoteca (Foto/Bruno Cecim)

Qual o horário de funcionamento?

O espaço musical criado em junho de 1987 abre de segunda-feira a sexta, das 9 às 18 horas.

Qual o endereço da fonoteca?

O espaço fica localizado no 3º andar da Sede da Fundação Cultural do Pará, o Centur, na Av. Gentil Bitencourt, 650, no bairro Nazaré.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)