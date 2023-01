Caroline Araújo vence o Festival Outros Nativos

A cantora e compositora paraense Caroline Araújo venceu a Seletiva do Festival Outros Nativos, realizada no sábado 14, na Praça Dorothy Stang, em Belém. O prêmio é a produção de um EP e de um videoclipe pelo Coletivo, associação legalmente constituída que organiza o festival.

Caroline tem 34 anos e iniciou na música ainda criança, em corais de igreja católica. Há dois anos ela começou a cantar profissionalmente. “As coisas foram acontecendo e de repente em me descobri nesse lugar de cantora e compositora e desde então eu não quero mais parar”, conta.

Ela foi a primeira colocada no Festival de Música Orionita, da paróquia onde ela atua, e terceiro lugar no Festival Canto para Mãe Nazaré, organizado pela Basílica de Nazaré.

Caroline Araújo (Melissa Rodrigues/ Divulgação)

Caroline vai participar do projeto Incubadora, financiado por meio de emenda parlamentar do então deputado Edmilson Rodrigues em parceria com a Universidade Federal do Pará (UFPA). A ideia é juntar os artistas do Coletivo para produzir e desenvolver carreiras com assessoria de produtores musicais, comunicadores e videomakers.

“Nós vivemos um período muito difícil por causa da pandemia e, agora, estamos voltando a desenvolver nosso trabalho comunitário e artístico”, explica Nicobates, produtor e músico que realiza o projeto juntamente com Taisse Naiade, André Texeira, Bárbara Alves e outros artistas e produtores.

O evento teve o patrocínio da empresa Suzano e do Instituto Peabiru por meio do edital de boas práticas comunitárias do projeto Sacramenta Socioambiental.