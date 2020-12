Cantor Michel Teló teve música vazada pelos próprios filhos

"Hoje de manhã, pegamos para assistir os clipes e eles pegaram meu celular. Como eles sempre brincam com os filtros nem me importei... Um tempinho depois fui olhar meu celular. Tinha ligação do meu irmão, da minha equipe, de gente de tudo quanto é lugar falando do vídeo da gurizada. Eu sem entender nada, fui conferir e vi essas duas pecinhas lançando minha música antes do tempo!", contou o cantor.

Apesar do vazamento, os fãs adoraram a nova música e comentaram sobre a duplinha. “Explodiu o ‘fofurometro’, lindos!”, disse um. "Me deparei com o melhor story do ano, Essa duplinha aí tem futuro em papai?", brincou outro.