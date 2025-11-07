Capa Jornal Amazônia
Caetano Veloso e Maria Bethânia são indicados ao Grammy 2026

Os irmãos baianos estão nomeados na categoria de 'Melhor Álbum de Música Global'4

O Liberal
fonte

Maria Bethânia e Caetano Veloso (Divulgação)

Caetano Veloso e Maria Bethânia foram indicados ao Grammy 2026 nesta sexta-feira (7), pelo disco Caetano e Bethânia Ao Vivo (2025). O álbum está nomeado na categoria Best Global Music Album (Melhor Álbum de Música Global), concorrendo com nomes como Siddhant Bhatia, Burna Boy, Youssou N’Dour, Shakti e Anoushka Shankar. 

Os dois são os únicos brasileiros na lista de indicações da premiação americana. A premiação acontece no dia 1o de fevereiro, em Los Angeles.

Caetano e Bethânia Ao Vivo foi lançado em maio. O disco indicado reúne 33 faixas, inclusive a inédita Um Baiana, composta por Caetano durante a temporada de shows.

O projeto tem direção musical de Jorge Helder e Lucas Nunes, e reúne na banda os músicos Joana Queiroz (clarone, clarinete e sax), Jorge Helder e Lucas Nunes, e reúne na banda os músicos Joana Queiroz (clarone, clarinete e sax), Jorge Continentino (sax, clarinete e flautas), Marlon Sette (trombone), Diogo Gomes (trompete e arranjos), Paulo Dáfilin (viola e violão), Rodrigo Tavares (teclados), Jorge Helder (direção musical, arranjos e baixo), Lucas Nunes (direção musical, arranjos, violão e guitarra), Kainã do Jêje (bateria e percussão), Thiaguinho da Serrinha (percussão), Pretinho da Serrinha (percussão, anunciado no show como “participação especial”) e o trio Janeh Magalhães, Jenni Rocha e Fael Magalhães (vocais).

 

