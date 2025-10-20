Caetano Veloso se emociona com mulher cantando uma de suas músicas

Caetano Veloso ficou impressionado ao ver uma mulher cantando a música Força Estranha em um vídeo postado nas redes sociais. A mulher é identificada como Lila, dona do restaurante Aconchego da Lila, na cidade pernambucana de Paulista.

Ao assistir ao registro, Caetano disse ter ficado emocionado. "Eu fiquei emocionado. Ela canta lindamente, poxa vida!", disse o compositor que conclamou os seus seguidores a seguir dona Lila. "Vamos deixar dona Lila famosa", disse.

Em um story postado no início desta segunda-feira, 20, dona Lila comemorava ter alcançado 5 mil seguidores. Na publicação deste texto, a cantora e dona do Aconchego da Lila já tinha acumulado 30,4 mil seguidores no Instagram.

Outros famosos também comentaram o vídeo de Lila, entre eles Zélia Duncan, Linn da Quebrada, Xandy, Luiz Caldas, Patrícia Pillar e Carlinhos Brown.