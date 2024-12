Beyoncé é eleita a estrela pop do século pela Billboard: ‘Não há eras de fracasso’

Beyoncé, artista norte-americana, foi eleita pela Billboard como a estrela pop do século. O levantamento "Greatest Pop Starts of the 21st Century" ("Maiores Estrelas do Pop do Século 21", em tradução livre ao português) apresenta o nome de 25 artistas e o principal deles é da dona de “Drunk in Love”, “Single Ladies”, “Halo” e outras músicas famosas. A revista consagrou a artista com base nos 25 anos de “influência, evolução e impacto” provocados por ela.

A revista relembrou o início da carreira de Beyoncé, como quando chegou ao Billboard Hot 100 pela primeira vez, em 18 de março de 2000, com “Say My Name”. Após 24 anos, no dia 2 de março, a cantora entrou pela 12ª vez na lista com a música “Texas Hold ‘Em”. “É quase uma ilustração perfeita do tipo de carreira que Beyoncé tem tido nesse um quarto de século em que ela chegou ao topo do Hot 100 no mesmo mês na primeira e na última vez”, disse a Billboard.

Entre os elogios declarados à artista, está a fácil identificação das suas músicas e a combinação entre beleza, moda e estado cativante, além dos “vocais de arranha-céus que falam por si”. “Para entender todo o escopo do seu impacto, também é necessário um conhecimento profundo sobre a música e cultura pop americana do século 21 e os modos em que ela dominou, elevou e transformou isso ao longo dos últimos 25 anos”, falou. O texto também citou Taylor Swift, a segunda colocada da lista, e declarou que nem mesmo ela esteve por tempo suficiente para ter resultados expansivos similares aos de Beyoncé.

“Não há eras de fracasso para Bey, não há períodos em que ela desapareceu por meia década, não há passos perdidos que não foram imediata e enfaticamente corrigidos. Há apenas uma variável de graus de vitórias por mais de duas décadas. Desse modo, os mais próximos dela não são outras estrelas pop, são LeBron James e Serena Williams”, destacou a Billboard.

Lista "Greatest Pop Starts of the 21st Century" ("Maiores Estrelas do Pop do Século 21") da Billboard

Beyoncé Taylor Swift Rihanna Drake Lady Gaga Britney Spears Kanye West Justin Bieber Ariana Grande Adele Usher Eminem Nicki Minaj Justin Timberlake Miley Cyrus Jay-Z Shakira The Weeknd BTS Bruno Mars Lil Wayne One Direction Bad Bunny Ed Sheeran Katy Perry