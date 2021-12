Banda GeoRocks comemora 10 anos de carreira

Oito horas de festa e um repertório cheio de pop rock é o que promete o aniversário de 10 anos da banda GeoRocks. Nesta terça-feira, 07, Luciano Frank, Paulo Borba, Alessandro Conduru, Christian Costa e Ivanildo Sousa sobem ao palco para comemorar uma década de existência.

Mesmo que o grupo tenha passado por mudanças, apenas três anos com a formação atual, para este evento comemorativo todos os integrantes estarão participando. DJ Cocino, Hayna Gomes e Acordalice fazem o esquenta para o show principal.

A apresentação da Banda GeoRocks terá duração de três horas e conta com a presença de Edu Souza, Léo Cafre e Gabriel Mello. “Além de todas essas atrações teremos uma surpresa. Ou seja, vai valer a pena comemorar esse aniversário com a gente”, antecipou o vocalista Luciano Frank.

“Vamos oferecer o que o nosso repertório tem de melhor, pop rock e rock, com a energia vibrante do início ao fim, que é o que fazemos de melhor. A intenção é celebrar, ainda mais com tudo que passamos. Queremos dividir isso com o nosso público, amigos e família”, contou o músico.

Para a banda GeoRocks o momento é de celebração mesmo, já que durante o período pandêmico a categoria precisou parar muito cedo, sendo os últimos a voltarem. “Realmente, o ano de 2020 foi muito conturbado. Tivemos que nos manter muito firme como grupo, mas percebemos que a nossa união aumentou como equipe. As lives e ações solidárias nos motivaram mais”, analisou Luciano.

O vocalista lembra ainda da junção com a cantora Joelma, no ano passado, com o projeto “5 Cantos”, onde vários outros artistas nacionais puderam mostrar um pouco do seu trabalho, no canal Multishow. No Pará, a banda Georocks foi a escolhida para contar como foi sobreviver de arte durante a quarentena e das ações solidárias. A definição do canal sobre o projeto era: "histórias inspiradoras, de pessoas que transformaram suas vidas e a vida do próximo".

“O espírito da banda é de renovação, com uma energia a mais, para cada vez mostrar nosso trabalho, nossa música e nossa emoção. Eu sempre falo que a nossa missão é levar alegria em forma de música”, finalizou o vocalista.

Para 2022, a GeoRocks está se programando para lançar seu projeto autoral.