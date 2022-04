Arlindinho traz seu novo show a Belém

Com mais de 10 anos de carreira, Arlindinho é dos artistas mais conhecidos do samba da nova geração. O multi-instrumentista dá continuidade ao trabalho de seu pai, Arlindo Cruz, que se afastou dos palcos após um AVC. Hoje, 1º, ele estará com a sua banda completa na Casa de Samba Belém, a partir das 20H. “Farei um show voltado para o meu álbum novo, chamado ‘Meu Lugar’. Teremos muito sucessos e músicas de minha autoria também, com muito samba. Vamos trocar energias e cantar do início ao fim, além de sambar e fazer dessa noite memorável”, avisou Arlindinho.

Este novo trabalho já está disponível nas plataformas digitais e tem entre as faixas algumas regravações e participação de Xande de Pilares em um pot-pourri. Eles cantam Triângulo Amoroso + Bom Aprendiz. Adepto do Candomblé, religião de matriz africana, Arlindinho sempre canta sobre religiosidade. Ele lembra um dos seus shows em Belém, em outubro, onde encontrou uma energia imensurável por conta da festa de Nossa Senhora de Nazaré. “Lembro que fui na época do Círio, conheci aquela igreja maravilhosa (Basílica Santuário de Nazaré), a cidade estava em festa, foi muito muito bacana. Fiz orações e pedi um milagre, além de coisas maravilhosas para Nossa Senhora. Estar em outubro em Belém foi uma coisa muito importante para minha vida”, relembrou.

Sempre conectado com suas crenças, Arlindinho não esconde a sua ligação com a capital paraense, justamente por essa característica. “Belém tem um movimento de samba muito bacana, as pessoas amam e respeitam muito. Estar nesse lugar tão importante pro Brasil, com tanta religiosidade, me enche de energia e força para fazer um grande show para esse público”, acrescentou.

Criado no berço do samba brasileiro, aos 8 anos, Arlindinho estava em meio a percussão e ao Carnaval. Três anos depois ele já desfilava na escola de samba mirim Império do Futuro. Ao lado do pai, ele construiu uma carreira sólida, mas própria. “Estar entre grandes sambistas e aprender com eles nos palcos, me ajuda muito a conseguir dar muito mais passos na minha carreira, manter vivo o meu sonho e meu samba forte”, avalia.

Em 2016, Arlindinho e Arlindo Cruz viajaram pelo Brasil com a turnê do disco “2 Arlindos”. Um ano depois, o pai se afastou dos palcos. Após um período longe dos shows, o cantor retornou com “Arlindinho canta Arlindo”. A partir daí vieram mais turnês e novos álbuns, como “Nome e Sobrenome” e singles como “Esse Nego”, “Filho Meu” e o mais recente “Doce Tentação”, de 2021. “Meu Lugar”, lançado em novembro do ano passado, é o seu mais recente projeto audiovisual. Com 18 músicas, Arlindinho contemplou os clássicos e as inéditas.

Agende-se

Arlindinho e banda

Atrações: Arlindinho, Mariza Black, Cabanagem, Bilão e Rally do Samba

Data: hoje, 1º

Hora: 20h

Local: Casa de Samba Belém - Av Tamandaré esq, R. Dr. Assis – Cidade Velha

Informações: 91 99273- 1914