Belém recebe Amazon Music Festival este final de semana

Nos dias 01 e 02 de abril, a Bis Entretenimento traz de volta os grandes festivais para a capital paraense. Amazon Music Festival será no Espaço Náutico Marine Club e terá nove atrações que misturam o melhor na música regional e nacional, um grande encontro de ritmos.

VEJA MAIS

No primeiro dia de evento terá: Poesia Acústica, com DK47, Kayuá, Budah, Bob do Contra e Ducon; Onze20, Pelé do Manifesto e MC Everton e Lucas Miglio. Para amanhã, 02, terá L7nonn, Delacruz e Surrealcrocodilo. DJ Morcegão é atração dos dois eventos.

Poesia Acústica é bastante esperada. O projeto, que nasceu no Rio de Janeiro, reúne nas suas edições artistas que apresentam canções de rap com diferentes temas. Atualmente, o Poesia Acústica está na parte 12.

“A gente fala sobre amor, sobre a vida, sobre o cotidiano e acreditamos que muita gente se identifica com isso, e por isso, achamos que é um sucesso, falamos uma língua universal com batidas que são ótimas de serem escutadas então não tem como dar errado”, avaliou Budah.

Brenda Rangel ou simplesmente Budah, é destaque no rap nacional. Ela entrou para esta edição. No spotify são mais de 6 milhões de reproduções. No youtube, a música “Pra Sempre”, interpretada por Filipe Ret, Caio Luccas, Bin, Budah, Borges,Marina Sena, Teto e Luiz Lins, tem mais de 24 milhões de plays.

“A volta dos shows pra gente tem sido muito importante! A gente sentia falta do calor da galera e de lembrarmos como somos queridos pelos fãs. Poder voltar com os shows presenciais tem nos lembrado como é bom e como nós fez falta durante todo esse tempo que a gente não podia fazer”, disse a rap.

“Esse será o primeiro show da Poesia Acústica em Belém. “Vai ser demais! O show do poesia tem uma vibe única, em alguns momentos a gente traz uma vibe mais poética e falada e em outros incluímos o violão pra podermos ter um momento mais intimista com o público também”, acrescentou.

Pelé do Manifesto e Everton MC estão juntos há cerca de 10 anos, desde o "Rima Di Rua", duelo de rimas. A dupla já cantou pelos estados de São Paulo, Brasília, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Amapá e Piauí. “É um momento de recomeço, depois de dois anos turbulentos, eu sinto que estamos nos adaptando a esse novo normal retomando aos poucos o que deixamos para trás. A música foi uma das áreas mais afetadas pra pandemia, porém sinto que as coisas esse ano vão começar a fluir para os artistas, e esse festival é um grande passo para isso”, relembrou o Pelé do Manifesto.

Outra atração é Lucas Miglio. Com quatro anos de carreira, ele já coleciona um trabalho autoral e com bastante originalidade. “Minhas músicas autorais que estão disponíveis em todas as plataformas digitais, como: Só Prazer, Sereia e Vacilão. To sem dúvidas muito feliz de dividir o Line-up com Poesia acústica e Onze:20 que é uma banda que sempre me inspirou desde moleque e to dando meu máximo pra preparar o melhor show da minha carreira.

DJ Morcegão comanda os dois dias de Festival. “Como o festival vai ser um evento com atrações que vão do rap ao reggae, além da música eletrônica das aparelhagens, irei seguir nessa direção o repertório que irei tocar no festival. Sou um DJ que toco com toca-discos mantendo a cultura do vinil que quase sempre está em alta nos mais variados espaços como festivais pubs clubs e bares”, finalizou o artista.

Agende-se:

Amazon Music Festival

Atrações 1º dia: Poesia Acústica, Onze20, Lucas Miglio, Mc Everton e Pele Do Manifesto e Dj Morcegão

Atrações 2º dia: L7nonn, Delacruz, Surrealcrocodilo e Dj Morcegão

Atrações 2º dia:

Dias: hoje e amanhã

Hora:

Local: Espaço Náutico Marine Club - Av. Bernardo Sayão, n° 5232 - Guamá