Após estreia no Rock in Rio, Kevin O Chris lança 'Sensacional'

Celebrando seus 10 anos de carreira em 2024, Kevin O Chris lança o seu novo single após sua estreia no Rock in Rio. "Sensacional" expõe a versatilidade do funkeiro e chega em todas as plataformas digitais na sexta-feira (11).

Um dos artistas brasileiros mais escutados do Spotify, Kevin O Chris participou pela primeira vez do Rock in Rio na edição deste ano. Além de passear pelos seus sucessos, o funkeiro ainda fez uma homenagem ao gênero que carrega, cantando alguns hits que marcaram gerações. Kevin foi atração principal do palco Espaço Favela e ainda subiu no palco Sunset para integrar o show "Para Sempre Funk" ao lado de outros artistas do segmento.

Agora, Kevin O Chris lança "Sensacional" em todas as plataformas de música. A canção reúne sonoridades do funk e da música eletrônica e narra um encontro caloroso a dois.

Como o artista conta: "'Sensacional' é uma música para a curtir na pista. É pra galera ouvir e ser feliz! Sei que geral vai curtir esse som”.

Com apenas 26 anos, Kevin O Chris é um dos maiores representantes do funk no Brasil e no mundo. Sua trajetória se cruza com a história de exportação do gênero, pois o artista possui parcerias com nomes como Drake (em "Ela É do Tipo"), o rapper francês Gims (no remix de "Faz um Vuk Vuk"), KAROL G, Maluma e Dennis ("Tá OK"), Anitta ("Que Rabão") e Post Malone, com quem dividiu o palco do Lollapalooza em 2019 e cantou para mais de 100 mil pessoas. Cardi B também já publicou alguns stories escutando o brasileiro. Com isso, ele foi o primeiro funkeiro a bater um bilhão de streamings no Spotify, em 2020, e atualmente acumula mais de cinco bilhões de plays nas plataformas digitais