Allanzinho, Carabao e Nadson, o Ferinha se apresentam no Arroxa Belém

Nesta sexta-feira (11), é dia de Arroxa Belém. O evento fará o esquenta para o fim de semana com como Nadson o Ferinha, Allanzinho e a famosa Aparelhagem Carabao - O Furioso do Marajó, no Estádio Mangueirão. Os portões abrirão às 21h.

Com muito arroxa e marcantes, a noite é para dançar. E quem vai fazer essa mistura por lá é o cantor Allanzinho. O paraense passou oito anos na Banda 007 e levou a sofrência para voos altíssimos. Esta semana a música “Respira Fundo” foi a mais pedida na Rádio Liberal FM.

“Quando criança eu já sonhava de um dia poder ter uma música minha tocando na rádio e hoje saber que a Liberal toca bastante, não só uma, mas mais de uma música minha é um sentimento de sonho realizado”, disse Allanzinho.

Com quase 15 anos de carreira, ele iniciou sua trajetória solo há mais de 5 anos, que foi marcada com agenda cheia e shows lotados em diversas cidades do Pará, além dos estados do Amapá, Maranhão e Amazonas, e da Guiana Francesa e Suriname.

“Meu show é voltado para histórias dos casais apaixonados, por isso escolho cada música pensando nos momentos vividos por eles”, explica Allanzinho.

Em 2023, o artista gravou o álbum “Bebo e choro com Allanzinho”, que teve direito a audiovisual, em Belém. A produção teve participação do Carabao, além das cantoras Rebeca Lindsay (ex-The Voice Brasil) e Aline Alves e do cantor Lourenzo. Nesse projeto, nove músicas autorais se tornaram conhecidas do grupo.

Allanzinho além de ser intérprete também se consagra como compositor, são mais de 350 músicas escritas, incluindo os sucessos “Búfalo do Marajó” e “Que nem o Tsunami”. Muitos desses hits estarão no show de hoje.

“O público sempre me pede várias músicas nas quais eu não deixo faltar, mas acredito que ‘A Lua’. Essa não pode faltar”, conta. Essa canção foi gravada no ano passado, como foi citado.

A aparelhagem Carabao - O Furioso do Marajó é consagrada pela "saudade marcante". Criada em junho de 2022, ela se tornou uma das maiores e mais conhecidas do Pará. O Carabao surgiu a partir da inspiração do DJ Tom, conhecido como DJ Tom Máximo, o nome é referência a uma raça de búfalo “Carabao”, considerada uma das mais temidas na região do Marajó.

Para finalizar a mistura paraense com uma grande pitada de sucessos nacionais, Nadson o Ferinha chega só com as “balas”. O sergipano iniciou no ramo musical aos 11 anos de idade, com apresentações em seu estado. Em 2021, ganhou destaque no cenário nacional com o hit "Na Ponta do Pé".

Nadson é conhecido também por suas versões em arrocha de sucessos de outros artistas, como Zé Neto e Cristiano, Gustavo Lima, Paula Fernandes, Henrique e Juliano e Dilsinho. Em 2023, ganhou o Prêmio Multishow de Música Brasileira na categoria Brega e Arrocha do Ano com a música Sinal, em parceria com João Gomes.

Desde o ano passado ele tem realizado diversos shows no Estado. “Adoro cantar no Pará, o público sempre nos recebe tão bem e com tanto carinho. Além disso, é o berço de artistas incríveis da música brega. Sou fã demais”, disse o artista em uma entrevista ao Grupo Liberal.

Em 2024, a explosão veio no horário nobre da televisão. A música “Cadê Seu Namorado Moça?” foi tocada dezenas de vezes no BBB 24. No Instagram, Ferinha chegou a comemorar o sucesso do hit.

Agende-se



Dia: hoje, 11

Abertura dos Portões: 21h

Local: Estádio Mangueirão – Rod Augusto Montenegro – S/N – Km 03.