Álbum 'The Dark Side of the Moon', do Pink Floyd, completa 49 anos

O aclamado álbum "The Dark Side of the Moon", que se tornou um dos maiores sucessos do Pink Floyd, completou 49 anos de lançamento na última terça-feira, 1o de março de 1973. Esse foi o oitavo álbum da banda de rock norte-americana, que marcou a transição do Pink Floyd experimental e progressivo. Ouça aqui, aqui ou aqui.

A banda formada pelo baixista e vocalista Roger Waters, pelo guitarrista e vocalista David Gilmour, pelo tecladista e vocalista Rick Wright e pelo baterista Nick Mason gravou o "The Dark Side of the Moon" no Abbey Road Studios, em Londres, entre maio de 1972 e janeiro de 1973.

VEJA MAIS